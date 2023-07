Alkmaar is méér dan kaas

Het pand aan de kade van het Noordzeekanaal waar ik net woon, is industrieel erfgoed; tot 1973 werden hier chocolade en bonbons gemaakt. Op de gerestaureerde bakstenen gevel staat het oude Ringerslogo en volgens stadsgenoten is het opgeknapte gebouw een aanwinst voor de stad. Met een beetje geluk zit er binnenkort ook een foodcourt op de begane grond en wordt deze kant van het kanaal een nog aantrekkelijker uitgaansplek.

Ook aan deze kant van het water ligt stadsstrand De Kade. Een grappige plek waar je met je voeten in het zand kunt eten en drinken. Een bij elkaar geraapt zootje, maar altijd gezellig druk. Ik vind het gezellig om er met vriendinnen af te spreken. Kunnen we daarna door naar Filmhuis Alkmaar of Podium Victorie, ook aan deze kant van het kanaal.

Vandaag gaan we de andere kant op, naar de oude binnenstad. Ik steek de voetgangersbrug over het kanaal over en loop via de Gedempte Nieuwesloot en de Marktstraat naar de Kaasmarkt.

Poppenkast

Van de eerste vrijdag in maart tot eind september wordt wekelijks de kaasmarkt gehouden. Elke vrijdagochtend (en ook een aantal dinsdagavonden) is dit dé toeristische trekpleister van Alkmaar. Ik vind het een beetje een poppenkast. Het historische Waagplein en de waag zijn weliswaar prachtig, maar Alkmaar heeft wat mij betreft veel leukere dingen dan sjouwen met (nep)kazen of de in klederdracht gestoken meisjes die vacuüm getrokken stukken kaas aan het publiek proberen te slijten.

Je zou ook iets oer-Hollands kunnen bekijken als de Molen van Piet midden in de stad of Nationaal Biermuseum de Boom aan de Houttil. Ook leuk is de Vintage Route. Deze superleuke wandeling (vintageroute-alkmaar.nl). door de oude en nieuwe stad loodst je langs de leukste boetiekjes en grappige tweedehandswinkels.

Vanaf het Marktplein kun je via de brug naar de Voordam waar je de lekkerste patat van de stad eet. Het familiebedrijf van De Vlaminck is al jaren een begrip. In 2013 nam zoon Ivo Molenaar het van zijn vader over. Hier bakken ze nog echt verse patat en het stoofvlees dat ook uit eigen keuken komt, is heel goed.

Bekijk ook: In het Alkmaarse hotel LUTTIK voelt het als thuiskomen

Ernaast is een houten speelgoedwinkel en weer daarnaast staat Kees Klaassen in een ander familiebedrijf, Inde Soete Suyckerbol genaamd. In 2015 vestigde Kees zich in het Rijksmonument met zijn historische snoep- en theewinkel. Op de vraag of hij hoopt dat de zaak in de familie blijft, antwoordt hij lachend dat er tussen zijn twaalf (!) kinderen toch wel één zal zitten die het overneemt... Kees is kritisch op zijn assortiment en hier smaken boterbabbelaars en nogablokken precies hetzelfde als dertig jaar geleden.

Carillon

Door over het Waagplein richting de Mient te lopen, passeer je de Waagtoren waar de stadsbeiaardier net een lekker deuntje op het carillon met 47 klokken laat horen. We nemen de brug naar het Fnidsen. Hoe die straat aan haar naam komt, weet niemand zeker. Er zou misschien sprake zijn van een link met Venetië.

De straat was tot 1900 de belangrijkste winkelstraat van de stad. Nu zitten er vooral interieur- en kledingwinkels. Ik drink koffie bij Kowalski op nummer 56. De eigenaresse heet toevallig ook Sabine en alles wat je in de winkel ziet, is te koop. Van de vintage reclameborden tot de kunstzinnige kussen op de bank. Iets verderop in de Hekelstraat is Charlie & Sons gevestigd, naar mijn mening de leukste mannenkledingwinkel van Alkmaar.

We passeren de overvolle terrassen op de Platte Stenenbrug en restaurant De Buren aan de Vismarkt. Ook weer gelegen in een rijksmonument dat bestaat uit enkele stenen galerijen en overdekte visbanken die door het restaurant als buitentafels worden benut.

Via de Gewelfde Stenenbrug lopen we de drukke Langestraat door naar de Grote of Sint-Laurenskerk, het drukst bezochte monument en de hele zomer geopend voor het publiek. Op het Kerkplein vind je de leukste tentjes om te ontbijten, lunchen, te dineren of te borrelen. Ik probeerde Stadskaffee Laurens en eetcafé de Binnenkomer al uit: aanraders!

Inmiddels heb ik er ruim 14.000 stappen op zitten en plof neer bij café-restaurant Hofman. Met uitzicht op de kerk en een glas in mijn hand zit ik er tevreden bij. Alkmaar is een leuke woonplaats én een plek om de toerist uit te hangen.