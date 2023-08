Méér dan kaas: Alkmaar zit vol leuke plekjes

Sinds deze maand woont redacteur Sabine Leenhouts in Alkmaar. Na ruim zeventien jaar Bergen verruilde zij het kunstenaarsdorp voor de kaasstad, 4,5 kilometer verderop. In de oude Chocoladefabriek van Ringers kwam plek vrij. „Wonen in een historisch pand met uitzicht op de Grote of Sint-Laurenskerk en Waagtoren is uniek.”

Ⓒ Ed van de Pol