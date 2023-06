Hoge temperaturen op komst: zo houd je het voor je huisdieren zo aangenaam mogelijk

Honden en katten kunnen minder goed hun warmte afgeven bij hitte dan mensen. Wij kunnen over onze gehele huid zweten en als dit zweet verdampt, neemt het warmte mee en koelen wij af. Honden en katten kunnen niet door de huid zweten.

Door snel te ademen, kunnen ze wel speeksel uit hun bek en van hun tong laten verdampen, wat ze dan koelt. Dat is een goed systeem, maar veel minder efficiënt dan warmte afgeven.

Vroege wandeling

Met deze warme dagen is het goed om hierop voorbereid te zijn. Zorg altijd voor voldoende drinkwater en maak met je hond(en) heel vroeg op de dag een grote wandeling.

Houd de wandelrondes overdag wat korter, voorkom te veel inspanning en probeer zoveel mogelijk op schaduwplekken te lopen.

Voel bij zonnige gedeelten goed met je hand naar de ondergrond of deze niet te heet is voor de pootjes van je hond.

Sommige honden liggen graag op een koelmat en een natgemaakte handdoek is eveneens lekker om op te liggen.

Probeer wind of tocht in huis te hebben, bijvoorbeeld door ramen open te zetten en deuren open te laten. Door luchtverplaatsing verdampt meer water en wordt meer warmte afgevoerd. Veel dieren zullen zelf al de koelere plekken in huis opzoeken. Zorg dat ze daar lekker kunnen liggen en dat er drinkwater aanwezig is.

Als je de vacht of huid van je huisdieren nat maakt en als dit water verdampt, zal het ook verkoeling geven. Verdamping onttrekt de warmte, het hoeft geen gekoeld water te zijn. Pas hiermee op bij katten, de meeste zullen natmaken niet waarderen!

Honden hijgen al snel met een beetje hitte of opwinding, katten zul je dat niet zo snel zien doen. Als een kat hijgt, dan heeft hij of zij het veel te warm of is sprake van benauwdheid. Hijgen bij een kat is een signaal dat er iets niet in orde is. De beste manier om te controleren of je huisdier niet oververhit is, is door het te temperaturen. Doe dit altijd samen met iemand en pas goed op je veiligheid.

De kerntemperatuur kan het beste met een thermometer in de kont worden gemeten. Voor katten is 38,5-39°C een normale temperatuur en voor honden is 38-39°C normaal.

Heb je een kortsnuitige hond? Dan is het noodzakelijk om een of meerdere ruimtes in je huis van airconditioning te voorzien voor de warme dagen.

