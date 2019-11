Renault R4 - Uw Garage (Video)

„We zitten wel een beetje in de oude dingen thuis. De sigaretten automaat die je vroeger in elke kroeg zag, de rode PTT brievenbus, we hebben het staan en vinden het leuk! Tijdens een avondje dia's kijken zag ik opnames van een vakantie in 1978. Mijn ouders hadden een Renaultje 4 op de kop getikt, een rode uit 1973. We hebben hem eigenlijk niet eens lang gehad, maar we zijn er bijvoorbeeld mee verhuisd en dus ook mee naar Zuid Frankrijk gereden. Alleen maar B wegen, we deden er twee dagen over. Door de foto's kwamen deze herinneringen aan die auto weer boven. Het R4 gevoel was terug, ik besloot er een te gaan zoeken.”

Wilt u meer weten over deze Renault R4, lees dan verder op Autovisie.nl