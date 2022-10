Dit zijn de nieuwste trends op het gebied van houten vloeren

Thuis & Tuin

Glamoureus, elegant en zacht: dit is de nieuwste woontrend (en zo haal je ’m in huis)

Voor een luxe sfeer in huis is ‘Soft Glamour’ een nieuwe woontrend. Dit interieur is licht van kleur met marmer, glanzende materialen en de trendkleur roze als smaakmakers. Een gevoel van openheid en transparantie in keuken versterken de sfeer. Trendwatcher Monique van der Reijden vertelt over de la...