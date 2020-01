Recept van de dag: raapsteel en zonlicht

Nederland kent al heel lang een vorm van frituren, bijvoorbeeld voor de oliekoeken, maar dat ging of in niervet (van het rund) of in reuzel (meestal van het varken). Natuurlijk stonk dat ook, maar als het goed was gezeefd, volgens mij een stuk minder.

Zullen we even heel gezond doen? Een salade tussendoor.

Nodig voor twee personen:

•1 bosje raapstelen

•2 eieren, zacht gekookt

•frisse olijfolie

•zout, peper

•1 uitgelekte zongedroogde tomaat, gesnipperd

Bereiden:

Raapstelen komen nu al door in de koude kas. Dus even zoeken en je hebt ze. Wortels er af, wassen en uitschudden. Wat je zeker moet doen als ze al wat slap zijn, half uurtje in ijskoud water leggen. Dan wortels er af en uitschudden. Kook eieren tot de nog heerlijk zacht van binnen zijn.

Nu we het toch over olie hebben, ik kreeg een flesje Neolea Extra Virgin Live Olijfolie. Dat komt uit Griekenland. Ik heb wel eens eerder gezegd dat ik Griekse olijfolie ver boven half geïndustrialiseerde Italiaanse olie prefereer. Nou, dat dus, een grassige olijfolie. Met de geur van groene tomaat. Man, voorjaar in je mond, voorjaar in je hart. Druppel over de raapstelen, druppel over je ei, laat je ei uitdruppelen. Zout, natuurlijk, wat fleur de sel, peper, ja, gewoon witte peper. Nog meer? Nou, wanneer je nou een beetje zongedroogde tomaat uit de olie, laat uitlekken en je snippert dat erover dan eet je hapjes zon! Heerlijk nabeurs!