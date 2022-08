Dit kun je doen aan een vette waas op je douchedeur

Nick: „Mijn echtgenote moet zich van de dermatoloog met Fagron Bad & Douchelotion wassen, een vette substantie. Hierdoor zijn op het glas van de douchedeuren strepen en een waas ontstaan.”

Zamarra: Zeem de douchedeur met heet water met een schep soda of wat afwasmiddel; dat zijn prima ontvetters.

Autovakantie

Lucien stuurde mij een aanvulling op zaken die je niet moet vergeten als je met de auto naar het buitenland gaat. Hij wijst erop dat in alle EU-landen gecertificeerde veiligheidshesjes en reservelampjes verplicht zijn (in sommige landen alleen voor de bestuurder, in andere voor alle inzittenden). Ook mag u de gevarendriehoek en een geldig identiteitsbewijs niet vergeten.

