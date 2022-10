Deze ruime auto’s koop je voor 1000 euro

Occasionselectie

Mazda Demio 1998 – 2003

Ondanks zijn bescheiden afmetingen kun je heel wat spullen in de Mazda kwijt dankzij de ’vierkante’ vormgeving. Desondanks is het op de achterbank wat aan de krappe kant. De bagageruimte bedraagt minimaal 330 en maximaal 560 liter. Rijden gaat moeiteloos: de Mazda schakelt fijn en het onderstel is voldoende comfortabel. Het verbruik is 1 op 18. Een blauwe 1.3 GLX (1999, 172.000 km) wordt voor € 999 aangeboden bij een autobedrijf in Rotterdam.

Mitsubishi Space Star 1998 – 2006

De Space Star is net even groter en comfortabeler dan de andere twee op deze pagina. De kofferbakinhoud bedraagt minimaal 370 liter. De achterbank is verschuifbaar zodat je kunt kiezen voor extra bagage- of beenruimte. Het gemiddelde verbruik is 1 op 15. Dat komt deels door het hogere leeggewicht van de Mitsubishi, waardoor je ook meer motorrijtuigenbelasting betaalt Bij een autobedrijf in Roosendaal stuiten we voor € 995 op een zilvergrijze 1.6 ’Diamond’ (2002, 159.000 km).

Suzuki Ignis 2001 – 2006

Om te rijden is de Ignis weinig spannend, maar hij brengt je probleemloos van A naar B. Het verbruik schommelt rond 1 op 15. Nadeeltje is de bescheiden bagageruimte: minimaal 181 en maximaal 419 liter. Dat zou je niet zeggen als je de semi-terreinwagen op straat tegenkomt! Vanwege dat speelse uiterlijk is de Ignis gewild. Een autobedrijf in Eerbeek biedt voor € 999 een groene 1.3 GL (2001, 248.000 km) te koop aan.

Oordeel van de Wegenwacht

De Wegenwacht kent twee kleinigheden die weleens optreden. Zo kan bij de accu het boutje van het massacontact lostrillen, waardoor de hele auto ineens ’stroomdood’ is. Vastzetten en vijf minuten later rijdt de Demio weer!

Als de motor slecht loopt en het motormanagementlampje brandt, dan zit er vermoedelijk vocht of vuil in een multistekker.

De motor van de Space Star houdt ermee op als een sensor op de gasklep of nokkenas stukgaat. Zolang er aan zo’n sensor valt te komen, vervangt de Wegenwacht het onderdeel ter plekke. De centrale computer kan ook kapotgaan: in dat geval moet je met de Mitsubishi naar de garage. Vervanging is kostbaar, maar vaak kan de computer worden gerepareerd.

Ook deze Suzuki’s zijn een toonbeeld van Japanse degelijkheid. Het enige euvel dat we kennen, wordt veroorzaakt door spaarzaam gebruik. Bij de achterremmen ontstaat dan roest in de trommels waardoor de auto schurende geluiden gaat maken. Een paar keer stevig remmen en het probleem is verholpen.

Ons advies

Wat heeft prioriteit: ruimte of gebruikskosten? De Suzuki is in dat geval relatief kostbaar. De Mitsubishi is duidelijk groter, maar duurder in gebruik. De Mazda vormt de gulden middenweg.

