5 x wegwerpartikelen die je goed kunt hergebruiken

1. Ik bewaar (net als mijn oma vroeger deed) altijd de papieren zakjes waarin de groenteboer en slager hun producten meegeven. Ideaal om een broodje in mee te nemen.

2. Het kunststof netje waarin de mandarijnen en sinaasappels zijn verpakt, hergebruik ik als schuursponsje. Het laat geen krassen achter en droogt uitgespreid veel sneller dan reguliere sponsjes waardoor bacteriën geen kans krijgen.

3. Zelfs het papiertje waarin roomboter of margarine is verpakt, hoeft u niet meteen weg te gooien. U kunt het prima benutten om een bakvorm of ovenschaal mee in te vetten.

4. Wegwerpscheermesjes worden snel bot, maar zijn daarna nog steeds goed bruikbaar om pillen en pluisjes mee van wol te scheren.

5. Oude kranten zijn helemáál multifunctioneel. Te gebruiken in de knaagdierenkooi, om strepen mee van de ramen te poetsen, onderin de vuilnisbak, als prop in vochtige schoenen, boven op de keukenkastjes of als vulmateriaal bij verzending van kwetsbare spullen.