Dagrecept: Zweedse klassieker met groene twist

Daarom is dit recept van Karin Luiten uit haar boek Vega zonder pakjes en zakjes (Fontaine Uitgevers) zo leuk. Ook nog eens vol met groenten van eigen bodem! Snipper de ui en fruit zachtjes in de helft van de boter in een wok of ruime hapjespan. Schil intussen de aardappels, was de peen en pastinaak.

Snij alle groenten in gelijke dobbelsteentjes (± 1 cm). Voeg ze toe aan de ui en bak in 15-20 minuten op matig vuur gaar, knapperig en goudbruin (schep af en toe om). Snij de champignons in stukjes en bak ze in boter goudbruin. Hak ondertussen de augurk, dille en peterselie fijn. Snij de biet in kleine blokjes en schep die om met balsamico en wat dille. Als de groenten in pan 1 beetgaar zijn, mogen de champignons erbij.

Breng op smaak met zout, peper, cayennepeper, dille en peterselie. Houd warm onder een deksel. Bak 2 spiegeleieren in een restje boter in de champignonpan. Schep als laatste de blokjes biet, augurk en zilveruitjes erdoor. Serveer met de spiegeleieren er bovenop.

Nodig voor 2 personen:

- 500 g aardappels (vastk.)

- 1 winterpeen (300 g)

- 1 pastinaak (200 g)

- 250 g kastanje-

champignons

- 1 grote ui

- 2 gare rode bietjes

- 3 el gehakte augurk

- 2 el zilveruitjes, 40 g boter

- 1 el balsamicoazijn

- handvol dille en peterselie

- 2 eieren

- snufje cayennepeper

- zout en peper (molen)