Recept van de dag: Nargisi Kofta

Nodig voor 4 personen:

• 4 cm verse gemberwortel

• 4 knoflookteentjes

• snufje zout

• 1 el olie

• 600 g zo mager mogelijk lamsgehakt

• 10 g garam masalapoeder

• 3 eetl gele of rode linzen

• zout naar smaak

• 5 g chilipoeder

• 1 groot ei, losgeklopt

• 4 eieren, hardgekookt, gepeld

• olie om te frituren

Bereiding:

Hak gemberwortel en knoflook fijn en blend dit met het snufje zout en de eetl. olie tot een dik papje. Doe het gehakt en de gember-knoflookpasta met garam masala t/m chilipoeder in een pan. Voeg 150 ml water toe en laat dit koken tot vlees en linzen gaar zijn. (Voeg zo nodig meer water toe, maar zorg dat al het water verdampt raakt.)

Haal de pan van het vuur, laat afkoelen. Blend het mengsel tot het tamelijk glad is. Roer het geklopte ei erdoor en boetseer om elk gekookt ei een vleeslaagje. Verhit de olie in een diepe pan en laat de eieren er voorzichtig in zakken.

Frituur ze goudkleurig, schep ze er met een schuimspaan uit, halveer ze, en dien ze op met een zoetige, maar pittige chutney en geurige basmatirijst.