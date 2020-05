Familierecept: Kaartsla van mijn moeder

Bij ons in huis heette het kaartsla. Want mijn vader en zijn broers speelden iedere week kaart, dan bij de een dan bij de ander. Als ze bij ons waren maakte mijn moeder altijd kaartsla!

Dus heel vreemd toen ik later bij een snackbar een kaartslaatje kocht. Ze begrepen er niets van. Maar ik kon het natuurlijk aanwijzen. En wat een teleurstelling, gewoon niet te eten. Het heeft heel lang geduurd voordat ik een recept tegenkwam van een huzarensla die ook echt leek op die van mijn moeder. Die broers van mijn vader en hij hadden trouwens altijd ruzie, dat liep helemaal niet zo leuk af maar als enig kind verlang ik nog weleens naar een gelegenheid om een geweldige bak huzarensla te maken. Ja, en dan met mijn broers en zussen te kaarten. Gek, misschien. Ik geef het recept er meteen bij.

Bereiding

Snijd de aardappelen in blokjes. Gaar vlees, dat hebben we tegenwoordig haast niet meer in huis. Gaar kalfsvlees, heel fijn gesneden, zou heel mooi zijn maar je kan ook corned beef nemen. Bewerk de salade lauw, voor de smaak, maar serveer koud. Snij aardappelen in blokjes. Hak het vlees, bieten, uitjes, augurken en de appel fijn en schep samen met de slasaus (3 eetlepels slaolie, 2 eetlepels

azijn, 1 theelepel mosterd, peper en zout) door de aardappelen. Dit moet je op een schaal leggen, afstrijken, bedekken met een laagje mayonaise en wat paprikapoeder erover strooien en dan plakjes gekookt ei er tegenaan zetten.

Nodig voor 4 personen:

500 gram bijna afgekoelde gekookte aardappelen

200 gram gare vleesresten (kalfsvlees) maar corned beef mag ook

2 kleine gekookte bieten

2 zure appels zilveruitjes en augurken naar smaak

5 eetlepels slasaus paprikapoeder

2 eieren gekookt in plakjes zout en peper

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]