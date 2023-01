Oproep: wie heeft zich ooit ziek gemeld tijdens een vakantie?

Wie ziek wordt tijdens een vakantie kan de vakantiedagen laten omzetten in ziektedagen. Toch zegt Arboned dat acht op de tien mensen zich niet ziek melden, in veel gevallen omdat ze niet als een probleem willen worden gezien.

Hoe zit dat bij u? Hoe denkt u over ziek melden tijdens een vakantie? Heeft u dat weleens gedaan? Zo ja: wat mankeerde u en was u op dat moment ook óp vakantie? Hoe ging uw werkgever om met de ziekmelding?

Of laat u in het geval bij ziekte tijdens (of op) vakantie uw werkgever niets weten? Waarom is dat dan? Met andere woorden: welke afwegingen maakt u om u werkgever al dan niet op de hoogte te stellen van uw ziekte?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.