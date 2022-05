Dagrecept: Karbonades met een laagje ahornsiroop en balsamico

De zoete ahornsiroop - of maple sirup zoals de Noord-Amerikanen het noemen - en het zuurtje van balsamicoazijn werken ook prima over de varkenskoteletten, zoals de beroemde Amerikaanse culi-koningin Paula Deen laat zien. Het vleugje chilipoeder maakt het compleet. Rooster de pecannoten in een koekenpan en hak ze grof.

Meng in een kleine kom het chilipoeder en zout, strooi dit gelijkmatig over beide kanten van de karbonades. Verhit in een grote koekenpan olijfolie op middelhoog vuur. Voeg de karbonades toe en schroei ze bruin, ongeveer 2 minuten per kant. Draai het vuur wat omlaag en bak door tot de gewenste gaarheid; zo’n 4 tot 6 minuten.

Neem ondertussen een kleine koekenpan zet die op middelhoog vuur, voeg de balsamicoazijn toe en kook voor de helft in. Roer de ahornsiroop en kippenbouillon erdoor. Laat pruttelen totdat je een dikke, stroperige substantie krijgt. Dit zou zo’n vijf minuten moeten duren. Hevel over naar een schaal en serveer met de ahornsiroop. Garneer met de geroosterde pecannoten. Heerlijk met gebakken aardappeltjes of puree.

Nodig voor 4-6 personen:

- 4 tl mild/zoet chilipoeder

- handje pecannoten

(geroosterd en gehakt)

- 1 tl zout

- 6 varkenskarbonades

(2,5 cm dik, 280 g per stuk)

- 1 tot 2 el olijfolie

- 3 el balsamico-azijn

- 120 ml ahornsiroop

- 120 ml kippenbouillon