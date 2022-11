Sterrenkundigen ontdekken nieuw zwart gat: ’Veel dichter bij aarde dan eerdere exemplaren’

Premium Financieel

Robot Erica leert wanneer lachen gepast is

Onderzoekers van de universiteit van Kyoto in Japan gebruiken kunstmatige intelligentie om robots te trainen in gepast lachen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende gradaties van lachen. De robot kan subtiel grinniken, maar ook gierend dubbel liggen, zo meldt persbureau Bloomberg. De on...