Groen gas Neerlands hoop in koude dagen

„Op den duur kunnen we er misschien heel ons land mee verwarmen maar nu nog maar een beperkt deel”, zegt Rafaël Lazaroms van de Unie van Waterschappen. Waterschappen kunnen nu 145 miljoen kuub biogas maken terwijl de behoefte van de gebouwde omgeving in Nederland acht tot tien miljard kuub is.”

Afvalproduct

Biogas is dus Neerlands hoop in bange dagen? „Het kan een wezenlijk onderdeel van het energietotaal worden”, zegt de programmadirecteur energie. „Vroeger was rioolslib dat na zuivering overbleef een afvalproduct. Nu een bron voor energie en grondstoffen.”

Vergisters

Maar hoe werkt dit procedé dan precies? „Bij rioolwaterzuivering blijft slib over”, legt hij uit. „Daarin zit biogas. Door het slib in speciale vergisters te doen, komt het vrij. Daarna zetten wij het met een generator om in stroom voor de elektromotoren van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie.”

Een compleet circulair proces dus. „In 2025 willen de waterschappen allemaal hun eigen energie opwekken. We streven ernaar daarmee in 2035 volledig groen te zijn, dus CO2-vrij.”

Aardgasnet

Nu produceren de meeste waterschappen het biogas voor eigen gebruik. Enkele waterschappen waarderen het biogas echter op tot groen gas, zodat het kan worden ingevoerd in het aardgasnet en worden gebruikt voor verwarming van woningen. Dat smaakt naar meer. „Het kabinet streeft ernaar dat in 2030 twee miljard kuub groen gas beschikbaar is, waarmee een vijfde van het aardgasgebruik in Nederland kan worden gedekt”, aldus Lazaroms. „Daaraan willen wij graag bijdragen.”

"Rioolslib bron van energie"

Er is nóg een energiebron die de waterschappen kunnen leveren: warmte uit afvalwater, aquathermie. „Er zijn 300 rioolzuiveringsinstallaties in ons land”, zegt hij. „Het gezuiverde water is warm. Met die warmte kun je wel een miljoen huishoudens van energie voorzien. Maar dan hebben we wel een warmtenet nodig.”

Waterstof

Er zijn ook bedrijven die groen gas maken uit rioolslib en afval zoals SCW Systems in Alkmaar. Echter niet door vergisting maar onder hoge druk (221 bar) en hoge temperatuur (600 graden). Het rioolslib en het afval vallen dan uit elkaar in gassen, zoals methaan en waterstof. „Dat gaat veel sneller dan vergisten”, zegt Wout de Groot van SCW. „Met deze technologie kunnen we voor 2030 1 miljard kuub groen gas maken, genoeg voor 420.000 huishoudens en in 2035 4 miljard. Dan moeten we wel locaties kunnen ontwikkelen, waarop we kunnen opschalen. Dat biedt een geweldige kans op verduurzaming en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.” En het kabinet hoeft niet op de knieën voor gas uit Qatar.

CDA-partijcongres

Ex-directeur Theo Schmitz van waterkoepel Vewin pleit er al jaren voor dat het Rijk de productie van dit soort groene energie moet stimuleren en faciliteren: „Des te sneller zijn we van fossiele brandstof af.” De voormalig CDA-regiobestuurder heeft daarom tijdens het recente partijcongres een unaniem aangenomen motie ingediend die Tata Steel verplicht zijn ovens alleen nog met biogas of andere groene energie te laten gloeien.