Column Babette: mijn koffers staan al klaar

Dat reizen gelukkig maakt, hoef je mij niet uit te leggen. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar was ook echt niet nodig geweest: iedereen met een beetje reislust in de genen heeft de afgelopen twaalf maanden het tegenovergestelde ondervonden. We snakken ernaar om de grens over te gaan, zozeer dat reizen als een eerste behoefte wordt gezien na de pandemie.

Uit onderzoek van Booking.com blijkt zelfs dat 75 procent een vakantie verkiest boven promotie op het werk en dat van de vrijgezelle ondervraagden 71 procent reizen momenteel belangrijker vindt dan een partner te vinden.

Vandaag gaan ongeveer 180 geluksvogels (afhankelijk van de uitkomst van hun PCR-test) op proefvakantie naar Gran Canaria. Voor deze reis, mét bewegingsvrijheid, hadden zich maar liefst 45.000 mensen aangemeld. Ik snap ze wel, sta zelf ook te popelen om mijn koffers te pakken. Sterker nog: ik begin te glunderen wanneer ik alleen al aan vakantie denk.

Volgens Booking heeft reizen voor de helft van de ondervraagden meer betekenis gekregen dan vóór corona. Door ontbering waardering dus. Ook hoogleraar Ap Dijksterhuis moet het zwaar hebben. Hij is zo dol op reizen dat hij er al langer geleden een lofzang op heeft geschreven: Wie (niet) reist is gek.

Volgens de psycholoog die niet aan heimwee maar aan wegwee zegt te lijden, hebben mensen die veel reizen, zelfs het gevoel langer te leven: meer prikkels, meer geluk en dan het gegeven dat reizen ons ruimdenkend en verwonderd maakt. Bovendien voelt een dag als een week door alle nieuwe indrukken. Je maakt zoveel mee dat je niet bezig bent met het verleden, heden of de toekomst.

Maar dan toch even over de nabije toekomst. Als het allemaal meezit, kunnen we eerdaags echt vakantie vieren in landen als Spanje, Portugal, Engeland of Duitsland. Aldus de hoopvolle reisberichten waaraan we ons sinds enkele dagen vastklampen. Zou het dan toch echt een internationale zomer worden? Mijn koffers staan in ieder geval al klaar.

