Op dit terras in de oude haven van Rotterdam is de sfeer top

Even denk je dat je in een zogenoemde tourist trap bent beland, afgaand op de rits cafés met terras in de oude haven van Rotterdam. Sinds een paar maanden heeft Matelief echter de deuren geopend. Een vlot café waar het terras aan de Oudehaven net wat speelser is ingericht met wisselende zitjes en gezellige dikke kussens in wisselende kleuren. Het zit een stuk gezelliger dan bij de buren waar veelal dezelfde tafels staan.

Hoewel er redelijk wat toeristen zitten, is de service persoonlijk en staan de Nederlandse obers evengoed snel bij onze tafel om de bestelling om te nemen.

Op deze plek zat vroeger de Maritime Pub waar zeelui aan de bar een borrel dronken. De donkerbruine barkrukken, vondsten van zeemannen aan de muur en houten schrootjes tegen het plafond behoren definitief tot het verleden. De bruine kroeg is getransformeerd tot een zaak met felle kleuren, lampen achter gekleurd glas en grote portretten van scheepslui.

De naam Matelief verwijst naar de Rotterdamse Maria Matelief, een weduwe van een haringkoopman. Na het overlijden van haar man nam Maria zijn rol in de vishandel over. Deze sterke vissersvrouw wist zich staande te houden in de door mannen gedomineerde scheepvaartwereld. De sfeer op het terras is gezellig, met uitzicht op oude platbodems, de iconische Willemsbrug en Het Witte Huis, in 1897 gebouwd en toen het hoogste kantoorgebouw van Europa.

We bestellen een witbiertje van de Stadshaven Brouwerij, gevestigd in de oude fruitoverslag in de haven. Het bier in de hippe fles met illustratie van witte haai smaakt prima, al moet je je best doen om de grapefruit en sinaasappeltonen echt te proeven.

We nemen een portie padron-pepers die vet uit de frituur op tafel komen; niet gegrild en geblakerd met zeezout, zoals gebruikelijk. Deze joekels van groene pepers neigen naar paprika en zijn gegarneerd met zwarte peper en geperste knoflook, om de boel nog wat smaak te geven.

Dan twee minihamburgers, verkrijgbaar in de varianten caprese, brisket met barbecuesaus, gamba’s en pulled chicken met srirachasaus. De brisket is een soort suddervlees en heeft van zichzelf weinig smaak, maar de pittige srirachasaus en ingemaakte groente maken het enigszins goed. Het siert de ober dat zij op het drukke terras meerdere keren vraagt of alles naar wens is.

De tartelette is zoals verwacht kant-en-klaar gemaakt, net als de citroencurd, een custard met citroensmaak. Die is niet lobbig genoeg, zoals een vers gemaakte betaamt. Het bosfruit in het taartje is wel vers. Het deert niet, want de sfeer aan de Oudehaven is top en voor een drankje zit je goed.

Matelief

Spaansekade 34, Rotterdam

tel. 010-4333998, matelief.nl