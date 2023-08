Dit is de trofee die bij de Grand Prix van Zandvoort wordt uitgereikt

Redactie Lifestyle

Het was een historisch moment, toen in 1939 voor het eerst een race verreden werd in Zandvoort. De baan was net geopend toen in dit jaar op 3 juni voor het eerst een Grote Prijs werd georganiseerd. Die ’baan’ leek in niets op het circuit zoals het er nu ligt. Het was een stratencircuit aan de rand van het dorp, op een plek waar toen nog geen huizen stonden. Het huidige circuit werd elf jaar later, in 1948 geopend.

Iconisch

Destijds, in 1939, reikte de toenmalige prins Bernhard van Oranje een inmiddels iconische trofee uit. Het is het ontwerp van die trofee die ontwerpstudio Piet Boon als uitgangspunt heeft genomen voor het ontwerp van de nieuwe bokaal die aankomend weekend zal worden uitgereikt.

Moderne elegantie

Het nieuwe ontwerp heeft – zoals het ontwerpteam het beschrijft – moderne elegantie en is gemaakt van keramiek. De vorm van de bokaal uit 1939 is behouden, maar wel flink vergroot. Omdat het ontwerpteam zich naar eigen zeggen bewust was van de prominente plek die de Formule 1 inmiddels heeft verworven in de Nederlandse cultuur, is rekening gehouden met het gevoel van nationale trots die het circuit oproept. „Om die reden is het Koninklijk wapen van Nederland gebruikt en verankerd in de trofee als visueel eerbetoon, om zo dit gevoel van trots aan de wereld te presenteren.”

Studio Piet Boon werkte voor het ontwerp samen met Royal Delft. De trofeeën zijn stuk voor stuk met de hand gemaakt in het atelier in Delft.