Waarom is chips toch zo verslavend?

De Amerikaanse onderzoeksjournalist Michael Moss legt in zijn boek Hooked uit hoe voedselgiganten profiteren van onze verslavingen.

Als we Moss moeten geloven, zijn de bewerkte voedingsproducten net zo verslavend als verschillende harddrugs. Dit heeft te maken met het effect dat eten heeft op ons brein, de plek waar elke verslaving begint.

Voeding kan zo gemaakt worden dat het de ‘uit’-knop van ons brein afremt en de ‘aan’-knop (wat zorgt voor het aanmaken van dopamine) triggert. Deze aan- en uitknop heeft diepe, evolutionaire wortels die ons eeuwen geleden hielpen overleven, toen voedsel nog een schaars product was.

Slechts één seconde

Chips (maar ook andere bewerkte voedselproducten, zoals chocolade of M&M’s) foppen jouw brein al in minder dan één seconde. De combinatie van suiker en vet, maar ook de geur en structuur van het eten, triggeren herinneringen in je hersenen waardoor een golf van neurotransmitters loskomt en (onbedwingbare) cravings worden gestimuleerd.

Grote voedsel-productiebedrijven weten op die manier precies in te spelen op de zaken die in ons brein een verslaving triggeren. Smaakcombinatie na smaakcombinatie wordt geïntroduceerd met ingrediënten die je in de natuur niet vaak samen ziet, zoals suiker met vet en zoet met zout.

Zak

Maar niet alleen de combinatie van suiker en vet maakt dat we er steeds meer van willen. Ook blijkt uit onderzoek van Marion Hetherington aan Leeds University dat wanneer voedsel in een zak zit, we de neiging hebben om vervolgens de zak leeg te eten.

Verschillende kleuren

Nog een trucje om ons meer van iets te laten eten (naast de verpakkingen en lage prijzen van zulke producten) vinden we bij M&M’s. De verschillende kleuren M&M’s smaken hetzelfde, maar houden onze hersenen voor de gek. Dat maakt dat we er meer van eten dan wanneer ze allemaal dezelfde kleur zouden hebben.

