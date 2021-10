Bijzondere ’penisplant’ in bloei in Leiden

Volgens plantenexperts is het pas de derde keer dat een plant van deze soort in bloei komt, zo laat Hortus botanicus Leiden weten. In de Leidse Hortus bloeide deze plantensoort voor het laatst in 1997. Het ging toen om een andere plant.

Zeldzaam

De ’penisplant’ die nu op het punt van bloeien staat, is zo’n zes jaar oud en bloeit voor het eerst. In Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van ons land, werd half september de eerste bloemkop gesignaleerd. Inmiddels is het uitgegroeid tot een twee meter lange stengel.

De bloei van de Amorphophallus decus-silvae is zeldzaam. Maar weinig botanische tuinen hebben deze plant in hun collectie.