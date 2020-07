Het einde van een legendarische Amsterdamse chocolaterie

Het is niet meer de straat als toen Raat een dikke elf jaar geleden zijn winkel op nummer 135 opende. Amsterdammers laten de straat links liggen. Meer dan tien jaar geleden was de Warmoesstraat nog een straat waar je de koffiebranderij van Geels kon vinden, de Bakkerswinkel, new agewinkel Himalaya, restaurants Getto en Karbeel die drommen hoofdstedelingen naar de binnenstad lokten.

Vierhonderd jaar geleden was het zelfs de duurste straat van Amsterdam, vanwege de gunstige ligging aan het Damrak. Het was de plek waar de rijkste burgers van de hoofdstad woonden.

Toen Raat zijn winkel op de Warmoesstraat opende, had hij één ambitie, de allerlekkerste chocolade- en ijswinkel van Nederland zijn. "Daar ben ik vrij ver meegekomen", constateert hij zelf.

"Maar het is gewoon niet de buurt waar je je onderscheidt, hoe goed je ijs en chocolade ook is", zegt Raat. "Toen ik hier kwam, was het nog hartstikke leuk. Met de Bakkerswinkel als buren zou ik hier ook levensvatbaar kunnen zijn. Maar met de vele toeristen, openden er juist in deze buurt ook heel veel andere ijs- en chocoladewinkels. Alleen al in de Damstraat en Hoogstraat zijn er in de afgelopen acht jaar dertien van die winkels geopend. Ik heb me ook moeten aanpassen om hier te overleven en ben er stroopwafels bij gaan verkopen. Dat liep trouwens goed, maar mijn hart ligt daar niet."

Grootheid

Raat is een grootheid in de Nederlandse ijs- en chocoladewereld. Hij is auteur van de Chocoladebijbel en won de ene na de andere prijs in zijn wereld. Onze culinair journalist Felix Wilbrink schreef over hem: "Die man heeft chocolade hervormd. De eerste die andere smaken aan chocolade bracht. Zijn zaak is geweldig. Een kraantje hete chocolade, en het beste chocolade-ijs ter wereld."

Zelf is hij grote fan van zijn eigen sorbets. Raat: “Je moet het proeven. We werken met sap van onbespoten fruit uit Palermo. En het allerlekkerst is mandarijnijs."

Raat gaat de chocolade- en ijswereld zeker niet vaarwel zeggen. Zijn werkplaats op de Annenstraat blijft bestaan. "IJs maken is zo'n avontuur. Daar ben ik verknocht aan geraakt. Ik ga op zoek naar een nieuwe locatie in de binnenstad. En daarnaast ga ik hopelijk nog in september met een platte boot de stad door om ijs vanaf het water te verkopen. Een vergunning daarvoor heb ik inmiddels binnen."