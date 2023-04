Deze vijf beroepen worden het best betaald

Dit zijn volgens de Nationale Beroepengids de best betaalde beroepen in Nederland.

Neurochirurg

Na de bachelor en de master te hebben voltooid van de opleiding Geneeskunde, moet je nog eens 6 jaar specialiseren alvorens je jezelf een neurochirurg mag noemen. Niet heel raar natuurlijk dat zo’n veeleisende functie dan ook een hoog loon trekt. Het salaris van een neurochirurg die net zijn specialisatie heeft afgerond start ongeveer op 70.000 euro bruto per jaar en loopt op tot 130.000 euro bruto per jaar.

Maandsalaris: 5.800 euro – 10.800 euro

Advocaat

Ook om advocaat te worden, moet je een tijdlang op de schoolbanken blijven zitten. Eerst dien je een bachelor en master in de Rechtsgeleerdheid te halen, waarna je nog eens 3 jaar stage moet lopen om jezelf advocaat te noemen. Het salaris kan bovendien sterk afhankelijk zijn van je specialisatie en of je bij een groot, een klein of een zelfstandig kantoor werkt.

Salaris: 5.000 euro – 9.400 euro bruto per maand

Accountant

Niet in slaap vallen. Als saaie boekhouder of accountant kun je namelijk aardig wat brood verdienen. Het maakt echter wel een groot verschil uit of je een Accountant Administratieconsulent (AA) of Registeraccountant (RA) bent en of je bij een groot of een klein kantoor werkt. Een RA gaat aan de slag in de financiële wereld, verdient ongeveer het dubbele van een AA en staat tussen de best betaalde beroepen van Nederland in 2023.

Salaris: 5.875 euro – 9.000 euro bruto per maand

Commercieel Directeur

De grote baas of CEO van een groot, commercieel bedrijf vangt uiteraard ook het hoogste salaris. Een echt specifieke studie is er niet, maar met een diploma Bedrijfskunde op zak kom je al een heel eind.

Salaris: 10.660 euro – 16.025 euro bruto per maand

Klinisch Chemisch Onderzoeker

Als laboratoriumspecialist klinische chemie voer je laboratoriumonderzoek van bloed en ander lichaamsvocht uit in het kader van preventie, diagnose, behandeling en advisering. Om in aanmerking te komen voor een opleiding als klinisch chemisch onderzoeker, dien je te beschikken over een afgeronde universitaire masteropleiding in respectievelijk de Geneeskunde, Farmacie dan wel Biochemie/Medische Biologie of vergelijkbaar. Daarna duurt de specialisatie tot klinisch chemicus nog eens 4 jaar.

Volgens de Nationale Beroepengids is het maandsalaris van een klinisch chemisch onderzoeker bijna 20.000 euro per maand, maar in actuele vacatures liggen de bedragen in werkelijkheid een stuk lager. De verloning hoort wel nog steeds bij de best betaalde beroepen van Nederland.

Salaris: 4.800 euro – 9.000 euro bruto per maand