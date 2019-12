„Wat zoek je, buurman?” „De kip.” „Zorg je voor de kippen van verderop?” vraag ik. Hij lacht en maakt een gebaar met een vinger van oor tot oor. „Oh, jee, ga je ze slachten?” „Jawel, ze zijn twee jaar en leggen geen eieren meer. Dus gaan ze in de soep. Eten kun je ze niet meer, die zijn zo taai, daar krijg je geen spijker in geslagen.” De buurman is altijd beeldend in zijn taal.

Hij heeft er al drie in een krat. Het worden er vier, begrijp ik. De kip rent al terug, ze weet waar haar mede-kippen zijn.

Ik zie haar rennen en ken de buurman. Over een uurtje rent die niet meer maar hangt ondersteboven uit te bloeden. De buurman heeft me verteld over vroeger en stropen en konijnen en hazen. Ze moesten toen, anders kreeg je niet genoeg te eten. Ik ken de slacht, ben er vaak bij geweest, weet precies waar het allemaal over gaat en heb er geen problemen mee. Behalve dan dat kleine beetje weeë in mijn maag.

„De klauwen gaan er ook in, daar trek je goeie bouillon van”, weet de buurman. „Er zit veel, nou, je weet wel in...” „Gelatine”, zeg ik, „in kippenklauwen zit veel gelatine.” Ik zie de kip een spurt richting het dorpsparkje maken. Ren dan, denk ik. Ren, met je kippenklauwen!

