Wie een nieuwe boot wil kopen, stuit op drie opvallende trends. Ten eerste: je ziet minder nieuwe sloepen en meer tenders. Verder worden boten tegenwoordig vaker door een buitenboordmotor of elektrisch aangedreven. In de derde plaats: het hipste bouwmateriaal van dit moment is aluminium. Ik omarm nieuwe trends, maar het vraagt om kanttekeningen.