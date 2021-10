Dit zijn 8 fijne plekken om oesters te rapen in Nederland

Voordat je op pad gaat, even een aantal officiële regels. Je mag tot 10 kilogram per persoon per keer meenemen. En alleen voor eigen gebruik, dus je mag de oesters niet verkopen.

Je mag niet in de bodem roeren, scheppen of over de bodem schrapen. Het slik is verboden terrein, ook als je via het slik naar de oesterbanken wil lopen. Je mag geen planten of wier beschadigen tijdens het rapen. Als een stuk strand is afgezet is, mag je er uiteraard ook geen oesters rapen.

Goed, dan nu: waar moet je zijn? Zeeland is natuurlijk het walhalla voor Nederlandse liefhebbers van oesters, maar Vlieland is ook favoriet. Een overzicht van de beste plakken in Nederland om oesters te rapen.

1. De Oesterdam – Zeeland

De provincie Zeeland is één van de Nederlandse provincies met een lange kustlijn en vele stranden, zowel aan de Noordzee als aan de Oosterschelde. Het is een provincie waar over het algemeen veel vis, schelp- en schaaldieren gevangen en gekweekt worden, zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse mosselen.

Daarnaast liggen aan de Oosterschelde meerdere goede plekken om oesters te plukken, waaronder de Oesterdam. Dit is een dam in de Oosterschelde die tussen Tholen en Zuid-Beveland loopt. Behalve het feit dat je hier naar hartelust oesters kunt vinden en rapen, staat de Oesterdam ook bekend als een goede duikplaats.

2. Yerseke – Zeeland

Het Zeeuwse Yerseke staat ook wel bekend als de ‘oesterhoofdstad’ en kan dus absoluut niet missen in dit rijtje. Yerseke is van oorsprong een echt visserdorp, en dat is niet verrassend, want het ligt, net als de Oesterdam, direct aan de Oosterschelde. Langs het strand vind je talloze oesterbanken waar wildplukken is toegestaan.

3. Wilhelminadorp – Zeeland

Een andere plek in Zeeland die bekend staat om het oesters rapen, is Wilhelminadorp. Wilhelminadorp ligt in de gemeente Goes en heeft zo’n 745 inwoners. Het dorp ligt aan het kanaal van Goes dat uitmondt in de Oosterschelde, wat verklaart waarom je hier goede kans maakt om oesters te vinden.

Loop de Westhavendijk of de Oosthavendijk af naar het Goese Sas en begin direct met plukken! Ook op het strand rondom restaurant Katseveer vind je volop oesters.

4. Scheldeoord – Zeeland

De laatste Zeeuwse bestemming in dit rijtje is Scheldeoord. In tegenstelling tot de vorige drie bestemmingen in Zeeland, bevindt Scheldeoord zich niet aan de Ooster- maar aan de Westerschelde.

Ook hier kun je op het strand naar hartelust oesters rapen en genieten van een natuurlijke, gezonde maaltijd die je ook nog eens zelf bij elkaar gezocht hebt!

5. De Mokbaai – Texel

De Mok of Mokbaai is een baai in het zuiden van Texel, tussen De Hors en ‘t Horntje, niet ver van het dorp Den Hoorn, waar je aankomt met de boot vanuit Den Helder.

Vanwege het beschutte en ondiepe water in de baai, is de Mokbaai is een ideaal leefgebied voor schelpdieren als de oester en de mossel.

Tot 1990 vond je er voornamelijk mosselen, maar in 1990 werd de Japanse oester, ook wel de ‘creuse’ genoemd, in dit gebied geïntroduceerd, nadat deze oestersoort in 1960 al in Zeeland werd ingevoerd. Sindsdien is dit een perfecte plek om oesters te plukken.

6. De Cocksdorp – Texel

Op het noordelijkste puntje van Texel vind je De Cocksdorp, een dorp met ongeveer 1.185 inwoners waar je in de nabije omgeving goed oesters kunt rapen, zoals rondom het dijklichaam (Lancasterdijk).

Enkele lokale oestertours starten ook vanaf deze plek. Als je er toch bent, wil je misschien wel een van de Texelse recepten met oesters proberen: gegratineerd met Texels bier. Veel lekkerder vind je het niet in Nederland.

7. Waddendijk bij Oost-Vlieland

Niet alleen op Texel is het mogelijk om oesters te rapen, ook op Vlieland kun je je eigen maaltje bij elkaar zoeken. De beste raapplek op het eiland waar wildplukken toegestaan is, is de Waddendijk ten zuiden van van het dorp Oost-Vlieland. Zo ben je aan het wadlopen en oesters rapen tegelijk.

8. Lauwersoog – Groningen

Zeeland en de Waddeneilanden zijn wellicht plekken in Nederland waar je direct aan denkt als je denkt aan oesters rapen, maar wist je dat je ook oesters kunt vinden in de provincie Groningen, om precies te zijn bij Lauwersoog?

Aan de Zeedijk, waar ook de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt, bevindt zich een wildplukplek voor oesters. Bezoek als je er toch bent ook direct Nationaal Park het Lauwersmeer en je zult versteld staan van de prachtige natuur in het ‘hoge noorden’.