Strafpleiter Natacha Harlequin: ’Er bestaat geen moment dat je helemaal los van je huidskleur komt’

Speelt huidskleur in uw leven altijd een rol?

Harlequin: „Vanmorgen kreeg ik nog een brief: ’Ik haat alle zwarten’. Bij mij is het telkens een combinatie van roetmoppen lynchen, apen en neuken. Toen ik net in een keurige buurt in Den Haag woonde, werd ik bij de slager aangesproken in het Engels terwijl ik zojuist Saksische leverworst had besteld. Ach, ik begrijp het ook wel. Er wonen daar zoveel expats. Maar mensen hebben mij ook wel aangezien voor tolk, bij de rechtbank in Amsterdam was dat, of voor maatschappelijk werkster, of als de oppas. En ze dachten ook een keer dat ik de verdachte was.”

Maar: „Ik heb in mijn leven altijd heel lieve mensen om mij heen gehad, wit, zwart, ik kan niet anders zeggen. En ik vind het prima als mensen uitspreken dat ze mij vragen voor een talkshow omdat ik expertise heb én een vrouw van kleur ben. Daar heb ik helemaal geen problemen mee.”

