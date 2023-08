Waterrijk Friesland ontdekken? Op deze manier is dat écht een feestje

We hebben er zin in. We huren een elektrosloep bij Hoora watersport in Heeg, nemen koffie en regenkleding mee en kopen suikerbrood en oranjekoek in het dorp bij bakkerij Ypma. Hoewel ik me de laatste keer Friesland nauwelijks kan herinneren, heb ik mijn voorliefde voor deze (roze) zoetigheid alweer jaren geleden meegekregen, met dank aan mijn vriend en zijn Friese familie.

Wiebren Bijlsma, mijn Friese schoonvader en bootmaatje voor deze dag, heeft zijn roots in de buurt van Sneek. Maar een beetje Fries is trots op de hele provincie en hij laat ons het gebied rondom Heeg graag zien.

Op Heeg ben ik op slag verliefd. Alles in dit dorp aan het Heegermeer ademt watersport. Ooit draaide het hier om de palingvisserij maar inmiddels is Heeg een bruisend, toeristisch dorp dat waterliefhebbers trekt en waar de jeugd zich bij voorkeur als echte Hielke en Sietse Klinkhamers met moderne varianten van de Kameleon verplaatst.

Een dag voor de boottocht ontdekten wij Heeg en logeerden daar in bed & brochje Romsicht. Sybrig Andringa en haar partner verruilden het drukke Amsterdam voor Friesland en kochten het prachtige Romsicht. Deze bekende woning aan de rand van Heeg is in 1904 in opdracht van de invloedrijke palinghandelaar Anne Jans Visser gebouwd en wordt in de volksmond ’de villa’ genoemd. Het stel verbouwde het bijbehorende koetshuis tot een knusse bed and breakfast (met bedstee). Dat prachtige plekje maakt het vakantiegevoel compleet.

Populair

Bij Romsicht kun je onder meer een sup of fluisterbootje huren en vanaf de steiger achter in de tuin het natuurgebied de Poelen invaren. Wij bewaren de Poelen voor een volgende keer en gaan het uitgestrekte Heegermeer oftewel het Hegemer Mar op.

Daar zien we hoe druk het is rond het eiland Rakkenpolle en in de haven die vol ligt met historische platbodems. Deze platbodems zijn kleiner dan de beroemde skûtsjes die we kennen van de wedstrijden tijdens de Sneekweek. Zodra we het Hegemer Mar zijn overgestoken, varen we het Waldseinster Rakken op dat deel uitmaakt van de populaire vaarroute Balk-Heeg. Een brede vaart met hier en daar rietkragen waarin we alle mogelijke vogels zien. We genieten letterlijk stilletjes van onze elektrosloep die door het water fluistert.

Mijn 84-jarige schoonvader heeft het roer van een van zijn meevarende zonen overgenomen en leidt ons zo naar Indijk. Het plaatsje dat twijfelt of het nou een dorp of gehucht is, dankt zijn naam aan het feit dat het in de middeleeuwen is ontstaan en wordt omringd door een dijk. Kenmerkend voor Indijk is niet alleen een groot recreatiepark maar ook de klokkenstoel die buiten het dorp in een weiland tussen de bomen staat. Zo’n klokkenstoel is een stellage van houten balken en een dakje waarin de klok hangt, overigens niet typisch Fries.

Wel typisch is dat Wiebren en zijn twee zonen spontaan Fries zijn gaan praten sinds we op de sloep zitten. Dat doet Friesland blijkbaar met je. Of ze mij de beginselen van hun mooie taal kunnen bijbrengen? Ik krijg als antwoord dat we verder praten als ik weet hoe ik een echte Fries herken: Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.

Ik oefen even verder terwijl we ondertussen lekker doortokkelen. Het volgende doel: Woudsend. Dit schilderachtige plaatsje is voor mijn schoonvader geen onbekend terrein omdat zijn zus Sjoukje hier een groot deel van haar leven woonde. We passeren enkele statige boerderijen waarvan het dak deels met zwarte en deels met oranje dakpannen is bedekt. Zo werd het woon- en werkgedeelte van elkaar onderscheiden, legt Wiebren uit. Ook leer ik dat Woudsend weliswaar niet tot de elf steden behoort maar wel aan de route van de Elfstedentocht ligt.

Charme

Dit dorp kent zijn oorsprong eveneens in de middeleeuwen en staat bol van historische charme. Eerst varen we langs een van de drie kerken, een bijzonder gebouw dat tot woningen is getransformeerd. Ook kent Woudsend molens. De oudste, Het Lam, dateert uit het einde van de zeventiende eeuw en wordt nog steeds gebruikt om meel te malen. We dobberen langs de tweede molen op de oever van De Ee. Deze houtzaagmolen, De Jager, dateert uit 1719 en daar zien we de molenaar zagend in actie terwijl we langsvaren.

Hoewel het druk is met toeristen die er een kijkje kunnen nemen, meren wij aan bij Omke Jan. Ook een begrip in Woudsend: hier kun je aan het water lunchen en dineren. De eigenaresse van Romsicht had ons op het hart gedrukt daar Friese kaassoep te bestellen en wij geven deze tip graag door. Bij Omke Jan wordt gekookt aan de hand van het aanbod van Friese boeren, vissers en tuinders. Zo komt het vlees van de Kempenaer uit Echtenerbrug, de geitenkaasjes van Doetie’s Geiten uit Jubbega en de paling van Freerk Visserman, de laatste beroepsvisser van Heeg.

Hoewel Woudsend diverse leuke waterwegen kent, is het na de lunch zeker de moeite waard het dorp wandelend te ontdekken. Bij de VVV is een uitgestippelde route verkrijgbaar: Kuier troch Wâldsein (wandel door Woudsend).Na een korte wandeling door de vele pittoreske steegjes (zie ook de 11stegentocht) is het alweer tijd om aan de terugreis te beginnen. De tocht over het Heegermeer duurt in ons geval ongeveer een half uur. Mijn schoonvader vaart vanwege de dreigende onweersbuien in één streep terug over de Noarderie en de Nauwe Wimerts.

Met mooier weer hadden we ons daar langer kunnen vermaken. Zo zijn er strandjes waar je kunt aanmeren om te picknicken en te zwemmen, in de zomer worden wateractiviteiten georganiseerd en vogelliefhebbers kunnen mooie exemplaren in de omliggende wetlands spotten. Precies op het moment dat wij de haven bereiken, barst de hemel los. Wat een timing, zo is het. Of, zoals ze het in Fryslân zeggen: Sa ist en net oars.

Plassen en meren

Zuidwest Friesland staat bekend om het uitgestrekte plassen- en merengebied. Het Sneekermeer is het bekendste, vooral vanwege de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek en het skûtsjesilen. Andere bekende meren zijn het Heegermeer, Slotermeer, Tjeukemeer en De Fluessen.

Boot huren

In Friesland kun je op talloze plekken boten huren. Wij voeren met een sloep van Hoora bootverhuur in Heeg. Je kunt hier ook terecht voor zeil- en kajuitboten. hoora.nl

Bij Bed & Brochje bij Sijbrigje kun je behalve logeren ook een fluisterbootje huren: villaromsicht.nl