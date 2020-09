Het enthousiasme van tweesterrenchef Michel van der Kroft is grenzeloos. Telkens weer duikt hij in prachtige klassieke recepten of bedenkt hij culinaire verrassingen. We roosterden al eens spruiten met hem en maakten pastéis de nata. Nu heeft hij een nieuwe liefde: de dame blanche. Die helemaal geen dame blanche blijkt te zijn...