Voorkom onnodig lijden bij je huisdier

In deze fase zijn er twee vragen van belang: kan je dier beter worden? En lijdt het? Als een beest niet meer beter wordt maar ook niet lijdt, dus normale gedragingen vertoont, is er geen reden om afscheid te nemen. Hetzelfde geldt voor dieren die wél lijden maar beter kunnen worden. Een hevige botbreuk bijvoorbeeld; dit is pijnlijk maar kan meestal volledig herstellen.

Als je altijd goed voor je dier zorgt, moet je dat ook in de eindfase doen, vind ik. Als er geen zicht op herstel is en er niet meer van het leven wordt genoten, ben ik een voorstander van euthanaseren. Niet omdat het zo leuk is om te doen, geloof me. Wij dierenartsen moeten vaak tegen onze tranen vechten.

De beslissing tot euthanasie is echter uiteraard aan het baasje. De dierenarts adviseert en voert uit. Als je dierenarts de optie van euthanasie op tafel legt, dan moet je dit als baasje overwegen. Wij denken aan het belang van het dier en willen een (verdere) lijdensweg voorkomen.

Als je het lot laat beslissen hoe en wanneer je huisdier overlijdt, dan gebeurt dit bijna altijd met meer pijn en stress dan als het baasje en de dierenarts de regie hebben. Je kunt je dier beter een week te vroeg laten inslapen dan een uur te laat. Zo voorkom je dat zijn laatste bewuste momenten de slechtste in z’n leven zijn, hoe moeilijk dit ook is voor een baasje.

Ik heb zelf al drie keer mijn eigen huisdier moeten laten inslapen en zal dat ook bij mijn hond Gijs doen. Dan ben ik naast privé-dierenarts vooral baasje en maatje; van binnen ga ik kapot, maar hem laten lijden omdat ik geen afscheid kan nemen, is veel erger.

Je wilt hier natuurlijk liever niet over nadenken, maar het hoort wel bij de zorg voor je beestje. Probeer het belang van je geliefde huisdier boven dat van jezelf te stellen als dat moment aanbreekt. Geniet ondertussen vooral van het leven en elkaar!

