Zelfliefde is populair, maar je kunt het óók verkeerd doen

Zelfliefde kan - helaas maar waar - gebruikt worden als excuus voor negatief gedrag. In dat geval kan van jezelf houden ook gezien worden als iets negatiefs. Er zijn een aantal factoren die erop kunnen duiden dat zelfliefde giftig wordt.

Wanneer het anderen pijn doet

„Sommige mensen denken dat ze lekker zichzelf zijn als ze altijd maar doen of zeggen wat ze willen”, zegt Michelle Baxo , liefdes- en mentaliteitscoach en auteur van Power Love Dating, tegen HuffPost. „Maar anderen vooroordelen, afwijzen of anderen schaden op welke manier dan ook is een giftige uiting van eigenliefde.”

Volgens Bao is het belangrijk dat je erbij stil staat hoe een ander zich voelt door jouw gedrag. „Als iemand je herhaaldelijk laat weten dat hij of zij zich afgewezen of onbelangrijk voelt door jouw acties, dan is dit giftig.”

Bao raadt mensen aan die zich regelmatig gekwetst voelen door het gedrag van een ander, rustig uit te leggen hoe je je voelt. „Alse persoon geen berouw toont of het gedrag herhaalt, denk dan na of het niet slim is om het contact te vermijden.”

Als het gebruikt wordt om conflicten te vermijden

Een conflict vermijden onder het mom van zelfliefde, is niet oké, zegt de Amerikaanse psychiater Alice Mills Mai. Volgens Mai is een conflict een gezond onderdeel van elke relatie en kan het je juist helpen groeien.

„Zodra je merkt dat je conflicten vermijdt omdat je niet houdt van negativiteit, dan is het goed om na te denken wáárom dat zo is. Zelfliefde gaat volgens Mai namelijk ook over het erkennen van je eigen menselijkheid. En als mens maken we allemaal fouten.”

Moeilijke gesprekken kunnen ongemakkelijk zijn, maar daarentegen zorgen ze wel voor groei.

Als excuus voor ongezond gedrag

Er zijn een hoop mensen die denken dat zelfliefde betekent dat ze vooral moeten doen wat goed voor hen voelt. Dit kan in sommige gevallen dan gebruikt worden als excuus om ongezond gedrag goed te praten.

Even een pauze van twintig minuten van het werk kan ervoor zorgen dat je je weer opgeladen voelt. Maar als je die twintig minuten rekt tot een paar uur om bijvoorbeeld een ingewikkeld project te vermijden, dan gaat het met zelfliefde de verkeerde kant op. Overigens geldt dit ook voor zaken als ongezond eten of te veel alcoholconsumptie. Dat lijkt op dat moment goed te voelen, maar op de lange termijn kan het meer kwaad doen dan goed.

Egoïstisch

Zelfliefde gaat onder andere over het accepteren van je onvolkomenheden, maar tegelijkertijd ook om groei en ontwikkeling, óók in relaties. „Degenen die echt van zichzelf houden, streven naar een respectvol evenwicht en harmonie in alle relaties”, stelt klinisch psycholoog Carla Manly. „Dus als je eigenliefde de gevoelens van anderen negeert, oneerlijk is of narcistisch is, dan is het geen echte zelfliefde.