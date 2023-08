Richard en zijn gezin kamperen met de vouwwagen: ’Er wordt elke dag gekookt’

Hanne wilde niet meer op de grond slapen...

„Daarom hebben we deze vouwwagen gekocht. Een comfortabel bed in het midden en een ruime tent eromheen. Hanne en ik hebben elkaar bij de scouting leren kennen en zijn beiden met kamperen opgegroeid. Een camper of caravan vinden we een brug te ver, dan zit je in een soort huisje. Een tent past voor ons beter bij het kampeergevoel. We kunnen ’m in een mum van tijd opzetten en je hebt toch een beetje luxe.”

Jullie zijn hier maar een week...

„Straks gaan we drie weken naar Denemarken, ook met de vouwwagen. We hebben deze camping gekozen omdat er vrienden verblijven en het in de buurt van Zeist is, waar Hanne werkt. Ze kan er op de fiets heen. Hanne zit in de pensioenadministratie, ik ben IT-manager. We wonen in Utrecht, vlakbij; de omgeving hoeven we niet meer te verkennen. We blijven op de camping om van de faciliteiten te genieten, er wordt van alles voor de kinderen georganiseerd en er is een zwembad. Zo komen we zes weken zomervakantie wel door.”

Er wordt elke dag gekookt...

„Want we hebben een gemakkelijk keukentje met drie pitten. Alle soorten gerechten zijn mogelijk. Gisteren was onze aankomstdag, toen hebben we een pastasalade gegeten die we thuis al hadden gemaakt. Je moet zo’n eerste dag toch even wennen en alles weer op z’n plaats zetten. Vanavond eten we aardappelen, groente en vlees. We gaan meestal naar de supermarkt in Driebergen om boodschappen in te slaan.”

Wat zo heerlijk is aan kamperen...

„De onderlinge gezelligheid en het gegeven dat je op een oppervlakte van zes bij tien meter alles hebt wat je maar nodig hebt. Het is een heel overzichtelijk, eenvoudig leven en daardoor kom je tot rust. Lekker samen voetballen, tafeltennissen en andere spelletjes met elkaar doen. Ik hou van mountainbiken en in het omringende bos zijn mooie routes uitgezet. We hebben ook weleens in een hotel gezeten hoor, toen zijn we naar Disney in Parijs geweest. Heel leuk voor een keertje maar we zijn toch het liefst met de vouwwagen op stap. Ultieme vrijheid.”