Volop hotspots in Europa’s kleinste hoofdstad Valletta (Malta)

Tijdens ons eerste bezoek aan Malta, een klein jaar geleden, lieten we de hoofdstad hoofdzakelijk links liggen. Pas op de laatste dag ontdekten we hoe prachtig Valletta is en kregen we spijt. De vele bezienswaardigheden en de aaneenschakeling van terrasjes deden ons besluiten om een stedentripje te boeken.

Valletta is met 6000 inwoners de kleinste hoofdstad van Europa, maar heeft ook de hoogste concentratie aan historische gebouwen van ons continent. Kenmerkend aan Malta zijn de steile straatjes, de eeuwenoude zandkleurige huizen, het uitzicht op de haven en de mooie tuinen. Door de jaren heen is het eiland onder invloed geweest van onder anderen de Romeinen, Arabieren, Fransen en Britten. Het ene moment waan je je in Noord-Afrika, dan weer in Italië en vervolgens zie je een Britse schoolbus rijden.

Kathedraal

Omdat Valletta klein is, slechts een bij twee kilometer, kun je eigenlijk alles te voet doen. We bezoeken eerst de bekende St. Jansco-kathedraal, een imposant godshuis vol barok, glitter en glamour.

In de kleine stad kun je alles te voet doen. Ⓒ Visit Malta

Daarna het Archeologisch Museum van Malta, inclusief de indrukwekkende ’Underground Valletta’: tientallen meters aan ondergrondse gangen waar inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten schuilen. Niet geschikt voor mensen met claustrofobie: je moet met een helm op en een lamp naar binnen, want het is pikdonker, met nauwe gangen en lage plafonds. Hele gezinnen leefden vaak maandenlang op deze manier.

Van een heel ander kaliber is het Casa Rocca Piccola Palace: een 16e-eeuws paleis dat helemaal intact is gebleven. Prachtig! Om een beetje af te koelen, gaan we naar de Upper Barrakka Gardens. De fraaie tuin is een fijne plek om van de zon en het uitzicht te genieten.

Dagelijks worden er met veel ceremonie kanonschoten gelost. Een oude traditie: de kanonnen moesten vroeger de stad tegen aanvallen vanuit zee beschermen. Vanaf de Upper Barrakka Gardens lopen we via de Lower Barrakka Gardens naar de Grand Harbour. Daar nemen we voor slechts twee euro een dghasja (een traditionele Maltezer boot) naar de drie ommuurde nederzettingen, ook wel The Three Cities genoemd. Leuk om een kijkje in een authentiek deel van Malta te nemen.

Met een dghasja varen naar de Upper Barakka Gardens.

Hotspot

’s Avonds duiken we het nachtleven van Valletta in. De Strait Street, ooit de buurt van de dames van lichte zeden, is nu dé hotspot. Vroeger vond je hier veel bordelen en obscure barretjes, tegenwoordig is het een aaneenschakeling van gezellige barretjes en restaurants.

In het weekeinde verandert de straat in één grote dansvloer. Ook aan de waterkant en bij de pier zijn overal hippe eettenten en terrasjes te vinden.

Uiteindelijk liggen we pas ver na middernacht in bed. Wat een gezellige avond! We hadden eigenlijk nog meer dagen voor Valletta moeten uittrekken.

Doen

’Lekker’ wandelen

Maak een foodwalk. Dankzij de vele culturele invloeden is het eten op Malta heel divers, maar het eiland kent ook een eigen unieke keuken.Tijdens een foodwalk maakt u zowel kennis met de stad als met de lokale lekkernijen.

citywalkingtoursmalta.com

Prehistorie

Ga naar een museum. Valletta heeft diverse uitstekende musea. In het archeologisch museum zijn vondsten uit de prehistorie tot de middeleeuwen te vinden. Ook het MUZA (National Museum of Fine Arts) is een bezoek waard.

Paleis

Een van de meest monumentale gebouwen van Valletta is het Grandmaster’s Palace (Grootmeesterspaleis). Vroeger zetelden de ridders van Malta hier en tijdens de Britse overheersing had de gouverneur er onderdak.

Tegenwoordig is het de residentie van de president, maar een deel is opengesteld voor publiek.

Buureilandje

Bezoek het buureiland Gozo. Het eiland heeft zoveel historische bezienswaardigheden dat je er wel twee dagen kunt doorbrengen. Vanaf de Grand Harbour in Valletta gaat vier keer per dag een ferry voor voetgangers. De oversteek duurt 45 minuten en je hoeft van tevoren geen kaartje te kopen. Leuk uitstapje!

Uitzicht op de The Three Cities. Ⓒ 123rf

Het water op

Maak een boottocht. Met een catamaran vaar je langs de mooiste plekjes rond Malta zoals de Blue Lagoon en het eiland Comino. Onderweg wordt er gestopt zodat de gasten kunnen snorkelen en zwemmen.

seaadventureexcursions.com

Shoppen

Slenter door Republic Street. De hoofdstraat van Valletta loopt van de stadspoort Porta Reale tot Fort Elmo. U kunt er prima shoppen. Kijk ook in de zijstraatjes, daar zijn de winkels vaak wat goedkoper. Wie naar zilveren en gouden sieraden op zoek is, kan er prima terecht.

Nederlander

Ook leuk: Charles en Ron, het bekende modehuis van de Nederlandse modeontwerper Ron van Maarschalkerweerd die samen met zijn partner Charles Borg diverse prijzen heeft gewonnen.

Republic Street 58

Eten, drinken, slapen

Nationaal

D’Office is een supergezellige en vooral betaalbare bistro midden in Valletta met een fijne wijnkaart. Probeer het gestoofde konijn, hét nationale gerecht van Malta.

132, Triq l arcisqof

Eenvoudig

Bij Aarons City Vault vindt u eenvoudige gerechten zoals pizza en hamburgers, maar wel zeer smaakvol klaargemaakt.

aaronscityvault.com

De lekkerste

Caffe Cordina dat al sinds 1837 bestaat, serveert de lekkerste koffie en taartjes van de hele stad. Bovendien is het heerlijk toeven op het grote overdekte terras.

caffecordina.com

Taartjes eten bij café Cordina

Werelds

De Trabuxu Wine Bar serveert wijnen uit de hele wereld, maar ook de lokale wijn mag er zijn. Niemand hoeft met een lege maag naar huis, getuige diverse Maltezer ’platters’ (borrelplanken).

trabuxu.com.mt

Centraal

Hotel The Vincent ligt in het centrum van Malta. De kamers liggen rondom een centrale binnenplaats terwijl alle bezienswaardigheden zich op loopafstand bevinden.

thevincenthotelmalta.com

Snack

Als u toch in Malta bent, moet u zeker de pastizzi (pasteitjes) proberen. Veel inwoners eten ze dagelijks tijdens de lunch of bij een borrel in het café. De snacks, populair omdat ze lekker vullend en goedkoop zijn, zijn vaak voor minder dan een euro per stuk bij iedere bakker te koop. Meestal in twee varianten: bladerdeeg gevuld met een kruidig mengsel op basis van erwten of op basis van ricotta. Toegegeven: zijn niet heel gezond en behoorlijk calorierijk, maar erg lekker! Ze kruimelen behoorlijk.

Luxe

Liever een iets luxer onderkomen? Denk aan het vijfsterrenhotel Phoenicia. Alles aan dit hotel straalt grandeur uit. Bovendien beschikt het over een heerlijk zwembad en spa.

phoeniciamalta.com

Uitgaan

Hét uitgaansgebied van Malta zit in de plaats St. Julians, zo’n 10 kilometer van Valletta. In de wijk Paceville zijn veel barretjes, cafés, pubs en discotheken.

Het voordeel van uitgaan op Malta is dat het nog redelijk betaalbaar is; doorgaans hoeft geen entree voor bars en discotheken te worden betaald. Discotheken die de moeite waard zijn, zijn Empire, Axis, Havana Club en Bamboo.

Zo kom je er

Air Malta vliegt bijna dagelijks rechtstreeks vanuit Amsterdam en twee keer per week vanuit Eindhoven naar Valletta.

Je boekt al een retourvlucht vanaf 100 euro. Ook kun je er, met een overstap, met Lufthansa of Swissair komen.

Ter plekke is autohuur mogelijk, maar Malta kent ook uitstekend openbaar vervoer. De bussen rijden op tijd en komen bijna overal. Met veerboten en watertaxi’s kun je van de naar de andere haven.

visitmalta.com