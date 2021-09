5x zo hou je je kat uit je meubels

Binnenland

Wolf die maandag ontsnapte in DierenPark Amersfoort dood

Een van de twee wolven die maandag ontsnapten in DierenPark Amersfoort is dood. De andere wolf is zwaargewond. De dierentuin meldt dat bij de wolf hartfalen is vastgesteld en er zijn lichte bijtwonden gevonden, maar de autopsie is nog niet volledig afgerond. Het is nog niet bekend of de doodsoorzaak...