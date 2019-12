Familierecept: het Boerenkool-geheim

Van de familie De Boer uit Rotterdam deze anekdote over de honger van Sinterklaas. Pas op, laat niet aan de jonge gelovigen lezen!

’Onze oom Bernard was pater. Hij vertelde altijd met enige trots dat toen hij zijn pij mocht uittrekken en burgerkleding ging dragen, hij voor het eerst het kleed van Sinterklaas aan mocht. Van pater tot bisschop. Geen betere Sinterklaas dan onze pater Bernard.

Hij verkleedde zich altijd bij ons op de slaapkamer en samen met de Zwarte Pieten gingen ze dan de trap af, door de keuken, de steeg uit de straat in, om dan even later te bonken op de voordeur. Onze oom, of de Sint, had die avond heel erge honger en in het voorbijgaan aan de grote pan boerenkool die altijd voor het feest klaarstond, nam hij een volle lepel. En ja, dat viel op de baard en vooral de snor zat vol boerenkool. Als mannetje van zes mocht ik bij Sinterklaas komen en door het groen zag ik opeens dat de baard... Nou, ja, je begrijpt ’t wel. En je begrijpt, bij ons altijd boerenkool met Sinterklaas, op de ontdekking van het Grote Geheim.’

Met hartelijke groet, Frans de Boer

Nodig voor traditionele Boerenkool

500 tot 600 gram gesneden boerenkool, gesneden

1 kilo iets kruimige aardappelen, in flinke stukken

100 gram of boter

1 goede rookworst (en alsjeblieft geen magere of runderrookworst)

2 uien, grof gesnipperd

100 tot 150 gram ontbijtspek, in blokjes

zwarte peper uit de molen en eventueel zout (spek is al zout, dus proef eerst)

2 eetl azijn

Bereiden

Doe de aardappelen hooguit eenmaal doorgesneden in een ruime pan. Giet er zoveel water bij dat de stukken net onder staan. Leg de boerenkool op de aardappelen, en daar bovenop de rookworst. Doe de deksel erop, en breng aan de kook. Zet lager als het water kookt, en laat twintig minuten zachtjes koken. Zodra aardappelen en kool op het vuur staan doe je de spekblokjes of -reepjes in een pan met dikke bodem met een lepeltje vet. Verhit op middelhoog vuur.

Als het spek is uitgesmolten gaan de uien erbij. Schep goed om, dek af met een deksel, en laat een kwartiertje op laag vuur smoren. De uien zullen langzaam karamelliseren, het spek verbrandt niet. Giet aardappelen en kool af, maar vang het kookvocht op. Stamp en doe er zoveel kookvocht door dat je een smeuïge stamppot krijgt. Schep er met een houten spatel ui en spekjes door, doe er flink peper bij, boter, en de azijn. Jus ernaast.

Kijk voor de ingrediënten en de bereiding op telegraaf.nl/lifestyle/culinair. Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar familierecepten@telegraaf.nl