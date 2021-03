Vega-tonijn: wat zit er eigenlijk in?

Dat vleesvervangers big business zijn, blijkt wel tijdens onze boodschappen de supermarkt. Complete schappen vol met tofoe, tempeh en tahoe en plantaardige imitaties van burgers, rookworst, gehakt en veel meer. Meestal gemaakt van peulvruchten in de vorm van sojabonen of lupine.

Vorig jaar becijferde bank Barclays zelfs dat de omzet van vleesvervangers de komende tien jaar zal groeien naar 125 miljard euro per jaar, met een marktaandeel van 10 procent op de vleesmarkt...

Waarom toch vega-tonijn?

De laatste jaren storten steeds meer bedrijven zich op plantaardige tonijn. Zo heb je onder andere TuNo (van het Nederlandse familiebedrijf Schouten), Vuna (Nestlé), het Amerikaanse Good Catch en de Visvrije Tonyn van de Vegetarische Slager (Unilever). Vega-tonijn is echter niet alleen geld verdienen, de bedrijven zeggen heilig in een duurzamere toekomst en een balans tussen mens en natuur te geloven.

„In 2050 moeten we met meer mensen een planeet delen die nu al wordt overvraagd. We moeten keuzes maken die ons in staat stellen om binnen de grenzen van de planeet en in harmonie met de natuur te leven. De mensheid kan daaraan bijdragen door minder vlees te eten”, valt te lezen op de website van Schouten.

De oprichters van Good Catch, de Amerikaanse broers Chad en Derek Sarno, geloven ook dat plantaardig voedsel de wereld kan voeden en redden. „We moeten zuinig zijn op onze aarde, met haar oceanen, dierenleven en waardevolle bronnen.”

Wat zit er in?

De meeste producenten gebruiken voor hun vega-tonijn soja-eiwit, tarwe-eiwit, of een combinatie van de twee. Daarnaast bevatten ze allemaal wel een plantaardige olie op basis van bijvoorbeeld raapzaad, soja of zonnebloem. Er worden ook zeewier-extract of algen toegevoegd om een vissmaak te creëren.

Bij Good Catch gebruiken ze hiervoor algenolie. Hun eiwitmix bestaat uit het eiwit van zes soorten peulvruchten. „Dat heeft een aantal voordelen”, vertelt oprichter Chad Sarno. „Het is lichter verteerbaar dan voedingsmiddelen met een type eiwit. Een ander voordeel is dat we bij onze toelevering niet afhankelijk zijn van één soort peulvruchteiwit. Bovendien zorgde die specifieke mix van eiwitten voor de ideale vlokkenstructuur.”

Naast eiwitten en olie bevatten de plantaardige tonijnsoorten uiteenlopende geur- en smaakstoffen. Die zijn trouwens niet altijd natuurlijk. Check de ingrediënten op de verpakking.

Maar hoe maken ze van die eiwit/olie-mix toch vaste stukjes? Dat gebeurt tijdens een proces dat ’high moisture extrusion’ heet; een combinatie van hoge druk en hydratatie. Voorbeelden van dat fabrieksproces vind je hier (start vanaf 18:07).

Voedingsstoffen

Een ingenieuze uitvinding, maar honger krijg je er niet van... Overigens zit er wel een hoop eiwit in plantaardige tonijn; zo’n 17-19 gram per 100 gram en nauwelijks vetten of suikers. Toch is het minder voedzaam dan andere vleesvervangers, omdat ijzer, vitamine B1 en/of B12 ontbreken. Wel zitten er soms Omega-3 vetten in, vermoedelijk dankzij de toegevoegde olie. Dan zijn eieren, peulvruchten, noten, pinda’s en pitten betere vleesvervangers omdat ze rijker zijn aan eiwitten, vitaminen en mineralen.

Maar tegelijkertijd is vega-tonijn op je brood weer veel gezonder dan bijvoorbeeld paté of chocoladepasta. Bovendien komt de plantaardige tonijn qua smaak (soms) aardig in de buurt van het echte werk. Dus waarom ook niet?