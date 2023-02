Dagrecept: Thais gehakt met tomaat en chilipeper

Soms volgt hij ook nog een workshop bij een Thaise chef. Het plan is dat ik dit jaar met hem meega voor de workshop, dat lijkt me helemaal te gek! Meesterkok Pascal Jalhay deelt zijn liefde voor de Thaise (en vele andere keukens) in zijn boek Wereldse smaakmakers (Fontaine Uitgevers).

Het gaat om het gerecht nam prik ong, gehakt met tomaat. Normaal gaan er twaalf (!) bird’s eye chili-pepers in, Pascal raadt aan om met zes te beginnen. Breng 500 ml water aan de kook en giet dit over de bird’s-eye chilipepers, laat 20 minuten wellen, giet af en snijd fijn.

Gebruik een vijzel of keukenmachine om de pepers, sjalotten en knoflook met de trassi en een snuf zout tot een gladde pasta te pureren. Let op dat je de pasta met de keukenmachine niet té fijn maakt. Verhit de arachideolie in een pan en stoof hierin de pasta 3 minuten.

Voeg het gehakt toe en rul dit op laag vuur met de pasta mee gaar. Voeg de tomaten toe en stoof 15 minuten mee op laag vuur. Zet het vuur uit en voeg voor het serveren de koriander en bos-ui toe.

Nodig voor 2-3 personen:

- 6 bird’s-eye chilipepers

(bij de toko)

- 6 sjalotten (fijngesneden)

- 10 tenen knoflook (fijngesneden)

- 5 g trassi (blok, toko)

- zout

- 45 ml arachideolie

- 500 g gemengd gehakt (of rundergehakt, kipgehakt)

- 400 g tomaten (in stukjes)

- 1/4 bos koriander (fijngesneden)

- 2 bos-uien (fijngesneden)