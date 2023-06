De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het stijlvol ingerichte huis van Hetty Webbink en haar kinderen in Deurne (Br).

Hetty in de schommel: „Elke dag zit er wel iemand op. Alleen de poezen vinden het niks!” Ⓒ Rene Bouwman