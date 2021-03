6 x natuurverschijnselen in adembenemende kleuren

Zuiver blauw

Met een omvang van 75 bij 90 meter, een diepte van 49 meter en watertemperatuur van 85 graden is het een van de grootste heetwaterbronnen ter wereld. Maar het meest opvallend aan de Grand Prismatic Spring in het Amerikaanse Yellowstone Park zijn de kleuren. De feloranje, gele en groene randen worden veroorzaakt door bacteriën die gedijen op de plek waar het hete bronwater is afgekoeld. Het intens blauwe water dankt zijn kleur aan de diepte en het feit dat het extreem zuiver is.

Lintvormige terrassen

In het noordoosten van Vietnam liggen de rijstvelden van Mu Cang Chai die tot de mooiste ter wereld behoren. Vanaf de toppen kijk je uit op de oneindige heuvels bedekt met rijstterrassen die als groene linten door het landschap lijken gedrapeerd. Een natuurwonder als resultaat van eeuwenlang menselijk vakmanschap. In het najaar, wanneer het tijd is om te oogsten, kleuren de intens groene rijstplantages geelgoud.

Alle tinten blauw

Op de grens van Argentinië en Chili bevinden zich de Capilla de Mármol, ofwel de marmergrotten. Onder invloed van de stand van de zon en het azuurblauwe water van het Carrerameer verandert de grot door de seizoenen heen in alle mogelijke tinten blauw. De reflectie van het water op het marmer maakt het nog spectaculairder.

Paarse gloed

anosque

Elk jaar in juni kleuren de lavendelvelden in de Franse Provence paars. De grootste velden liggen rond het dorp Valensole, in de buurt van het stadje Manosque en de kloof Gorges du Verdon. De kleurige bloemen worden onder meer gebruikt voor olie, zeep en honing. Wie zelf wil ervaren hoe de bloemen de lucht geuren en de horizon paars kleuren, zorgt dat-ie uiterlijk in juli richting de Provence reist. Daarna begint de oogst en wordt het spektakel snel minder.

Regenboogberg

Van lavendelpaars tot pastelgroen: maar liefst zeven kleuren vormen samen het repeterende patroon van de Vinicunca-berg in Peru. De kleuren van de ’regenboogberg’ worden veroorzaakt door het eroderen van het gesteente en vele verschillende mineralen. Voorheen was de berg bedekt met sneeuw, tegenwoordig is het gesteente veel vaker zichtbaar. Tot 2016 was Rainbow Mountain nauwelijks bereikbaar, maar dankzij een weg kunnen ook minder ervaren wandelaars de berg nu bezoeken.

Mysterieuze kloof

Zo’n honderd jaar geleden ontdekten Navajo-indianen in de Amerikaanse staat Arizona Antelope Canyon, een smalle kloof met wanden tot wel veertig meter hoog. Deze kloof is ontstaan door kolkend water dat tijdens overstromingen langs het zachte gesteente schuurde. De vormen in het gesteente zijn indrukwekkend en de oranje kleuren adembenemend. Helemaal wanneer de zon rond het middaguur mysterieus naar binnen schijnt.