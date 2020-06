Recept van de dag: Rabarber-aardbeienfeest

Geen asperges meer, geen rabarber. Het seizoen kantelt. Maar de zomer komt nog. De tijd van volgroeien, de tijd dat de bodem opwarmt, dat we loom de avond afwachten.

Trek de draden van de rabarber, snij ze in stukken, zet op met wat water en een beetje suiker. Laat flink koken, druk door een zeef. Giet er wat aardbeiensiroop bij, hier een daar een blaadje munt. Doe er wat aangemaakt arrowrootpoeder bij.

Maak de aardbeien schoon, snij ze door de helft. Meng de aardbeien met de rabarbergelei. Doe de porties in een schaaltje of op een bord en zet in de koelkast.

In Nederland willen wij altijd de room kloppen. Maar dit is soms ook heel lekker. Doe de room in een jampot. Doe er de honing bij. Deksel erop. Schudden. Het moet vloeibaar blijven maar net iets dikker worden. Serveer de room met de aardbeien. We gaan waardig op weg naar de zomer!

Nodig voor vier porties:

4 stelen rabarber. In kleine stukjes

½ l water

2 eetl aardbeiensiroop

Arrowrootpoeder volgens aanwijzing op het pak

400 gr aardbeien

200 gr slagroom

1 eetl vloeibare honing