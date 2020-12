In Cadzand? Overnacht dan vooral hier!

Natuurlijk zijn de hotels in deze rubriek altijd mooi, fijn of bijzonder. Anders zijn ze de titel Hotel van de Week natuurlijk niet waard! Maar sommige hotels steken er nog net even een stukje bovenuit. Uit het Strandhotel wilden we eigenlijk simpelweg niet vertrekken.

Het ruikt er erg lekker; dat merkten we opvallend genoeg pas bij dat betreurde vertrek. Geen opdringerige chemische geur, maar zo’n aangenaam fris aroma.

De complete inrichting is een lust voor het oog, of het nu gaat om de lounge met open haard, de restaurants of de kamers. Kleuren en vormen geïnspireerd door de Zeeuwse kust, dus mooie lichte tinten wit en zand, hout en natuurlijke materialen.

Gevulde minibar

Bovendien is hier iemand aan het werk geweest die precies weet wat een hotelgast wil. Heel praktisch soms: een mooi en comfortabel bankje om even lekker op te zitten. Lichten die gemakkelijk zijn te bedienen zodat je niet een half uur op zoek hoeft naar verborgen knopjes. Een stopcontact naast je bed. Ja, lach maar! Er zijn zat (dure) hotels waar je op je knieën achter het bureau moet kruipen om je telefoon op te laden.

Genoeg dikke witte handdoeken, niet die zuinigheid met één groot exemplaar per persoon. En een gevulde minibar! Dat is tegenwoordig uitzonderlijk te noemen; meestal is het kleine koelkastje leeg of staat er één flesje water in. Een föhn met inrolbaar snoer, hoe gemakkelijk. Het uitzicht –wij hadden een kamer met zeezicht – is natuurlijk fenomenaal, zo pal aan de kust.

Dan hebben we het hoofdstuk ’eten’ nog niet eens besproken. De vier restaurants van het hotel hebben een team van chefs onder leiding van Sergio Herman. Zo kun je kiezen uit een twee-Michelin-sterrenervaring in Pure C, de Japanse stijl van bar-restaurant Blueness of brasserie Airrepublic (*). De dag kan worden gestart in ontbijtrestaurant Pine House.

Ook over Pine House is nagedacht. Als hotelgast is het leuk om overal wat van te proeven. Die grote, saaie croissant eet je immers thuis wel weer. Toch eindig je vaak met een eigenlijk veel te groot broodje op je bord. Hier niet: alles is klein zodat alle soorten brood/beleg aan bod kunnen komen. En dat zijn er flink wat.

Het personeel van de receptie weet ook de volgende dag nog wie je bent. Ze hebben de uitrijkaart die ik graag wil, al klaarliggen. Nou ja, graag... eigenlijk wil ik dus helemaal niet weg.

In ’t kort

Interieur

Ontworpen door Studio Piet Boon. Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Lijnen en vormen, meubels en decoratie: alles valt samen in een prachtig kleurengamma.

Locatie

Pal aan de Zeeuwse kust met uitzichten over zee, duin en achterland.

Service

Ze weten ook de volgende ochtend nog wie je bent en voorzien je zonder te vragen van uitrijkaart voor de parkeergarage.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf 94 euro per nacht, inclusief ontbijt in het bijzondere Pine House.

strandhotel.euLINK:hotel-van-de-week-alles-aan-kazerne-in-eindhoven-klopt