Het is slim om regelmatig de ademhaling van je kat te tellen: zo doe je dat

Katten zijn zeer eigengereide dieren. Met een charme-offensief kun je ze vaak wel iets laten doen, maar toewijding zoals een hond aan z’n baasje is ver te zoeken. Dat heeft zeker ook z’n charmes en is een van de redenen dat veel volkeren en religies katten als heilig beschouwen.

Hun gedrag is ook een stuk ingewikkelder dan dat van honden, maar we krijgen er gelukkig steeds meer inzicht in. Sinds zo’n anderhalf jaar mag ik mij een trots kattenbaasje noemen en ik merk dat de omgang met een kat vele lagen kent en me blijft verbazen en boeien.

Katten hebben ook lichamelijke bijzonderheden. Zo zul je ze praktisch nooit horen hoesten of hijgen. Sterker nog: als je de ademhaling van een kat kunt horen, is er vaak iets mis. Gaan honden bij opwinding hijgen of maken ze na het eten of drinken met een kuchje of een hoest hun luchtwegen weer vrij, katten zullen dit zelden of nooit doen.

Een uitzondering hierop is als (jonge) katten spelen of jagen, dan kunnen ze wel hijgen om op adem te komen en warmte te verliezen. Ze kunnen ook hijgen als ze erg gestrest zijn, bij vervoeren bijvoorbeeld.

Benauwd

Zelfs katten met een voorste luchtweginfectie (zoals bij niesziekte) proberen nog steeds door hun neus te ademen, ook als zit deze vrijwel dicht. Als een kat uiteindelijk door zijn bek ademt, dan is deze zeer benauwd en is het zaak met spoed je dierenarts op te zoeken.

Andere redenen dat de ademhaling van katten is te horen of dat ze door hun bek in plaats van door hun neus ademen, zijn astma, hevige luchtwegontstekingen, klaplongen, bloedverlies, een gescheurd middenrif, gebroken ribben en tumoren.

Geen fijn lijstje met aandoeningen! Reden om je zorgen te maken en met je kat naar de dierenarts te gaan.

De normale ademhaling van de kat is in rust tussen 10 en 40 keer per minuut. Ik vind het verstandig om dit regelmatig te tellen als je beestje rustig naast je ligt of ligt te slapen.

Hoe vaker je dit doet, des te eerder je merkt als er iets afwijkends is en des te eerder je erbij bent als er iets aan de hand is.

