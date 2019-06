Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat FrieslandCampina door de rechter is teruggefloten („In vanillevla moet vanille zitten”), is er daar natuurlijk een hartig woordje gesproken door de directie en de aandeelhouders. „Tsjonge wat een blunder. Wat een flater hebben we geslagen.” Zware vuisten van grote mannen sloegen op eikenhouten bureaus.