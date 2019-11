Recept van de dag: visstoof met limoenblad

Nog een paar dagen maar en december staat klaar met kilo’s veel te veel lekkers. Vandaag even een lichter visgerecht. Hoewel ik eerder dacht aan een stevige roomsaus, vanwege de kou, heb ik toch gekozen voor heek met kokossaus. Gebruik jonge prei en een blaadje djeroek peroet oftewel limoenblad, dat geeft samen een fijne smaak. Heek is goed te koop tot diep in december. Eigenlijk eten jullie waarschijnlijk heel vaak heek, want veel kibbeling wordt tegenwoordig van heek en niet van het veel duurdere kabeljauw gemaakt.