Groen op je dak

Dat kleine schuurtje, die ene uitbouw of die carport: eigenlijk kan alles wat iets afdekt een groen dak worden. Daarvoor zijn verschillende opties. Zo zijn er grassen verkrijgbaar met bloemen die bijen en vlinders aantrekken, een bedekking met meer vetplanten, of juist wilde bloemen, of een combinatie. Het groen wordt aangeleverd in de vorm van matten. Elke mat, een zogeheten sedummat, bestaat gemiddeld uit zes tot acht verschillende sedumplanten, waarbij de vetplanten bijvoorbeeld doorgaans het hele jaar groen zijn. Het grote voordeel van een sedumtuin: er is weinig onderhoud nodig.

Marije van der Made (33) liet haar dak vergroenen: „Ik kijk altijd naar manieren om mijn woning te verduurzamen. Voor mij is een groen dak op alle vlakken een goed idee: niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de wereld.”

Koeler

De voordelen: een groen dak vermindert de kans op wateroverlast in en rondom huis. Sedumplanten nemen namelijk per vierkante meter minimaal 25 liter water op, waarmee je de belasting op riolen vermindert. Ook absorberen ze zonlicht, waardoor ze voor een koeler binnenklimaat zorgen. Dit kan op een warme dag tot wel 4 graden Celsius schelen. Daarnaast zijn sedumplantjes aantrekkelijk voor vogels, vlinders en insecten. Een dergelijk dak draagt dus positief bij aan de biodiversiteit in jouw buurt.

Let wel: voor de aanleg van een groot zogeheten intensief groen dak, een waarop gelopen kan worden, moet doorgaans een bouwvergunning worden aangevraagd. Dit omdat de speciale daktuinaarde en het organische materiaal een aardig gewicht kunnen vormen.

Gewicht

Je kunt de matten zelf aanbrengen, maar er zijn ook bedrijven die alles voor je uit handen nemen, van dakinspectie tot en met de aanleg van het groene dak. Een dergelijke inspectie is wel belangrijk, omdat je er zeker van wilt zijn dat je dak geschikt is om te vergroenen. Deze dakbedekking is namelijk zwaarder dan standaard bitumen (dakleer) en wanneer het heeft geregend neemt dit gewicht substantieel toe.

De vanafprijzen voor een sedumdak liggen op ongeveer 30 euro per vierkante meter bij zelf aanbrengen, op internet vind je vele aanbieders. Bij externe partijen ben je gemiddeld ongeveer 65 euro per vierkante meter kwijt (inclusief dakinspectie). Veel gemeentes en waterschappen bieden subsidie aan die kan oplopen tot 40 euro per vierkante meter, afhankelijk van jouw gemeente of waterschap.

Van der Made: „Ik ben er op alle vlakken blij mee: mijn uitzicht is leuker, met een mix van verschillende plantjes in plaats van zo’n grijze bende, en ik draag bij aan een duurzamere wereld.”