In dit restaurant kost een portie friet je 170 (!) euro

Restaurant Serendipity 3 in de Upper East Side in Manhattan verkoopt de allerduurste friet ter wereld. De zaak heeft daarvoor onlangs een vermelding gekregen in het Guiness wereldrecordboek. Het restaurant had al twee records op zijn naam staan, namelijk dat van duurste burger (295 dollar) en duurste sundae ijsje (1000 dollar).

Chef Joe Calderone vindt het helemaal niet zo raar dat de patat in zijn zaak zo duur is. „Mensen komen hier om het leven te vieren en om even aan de realiteit te ontsnappen”, zo laat hij weten aan Amerikaanse media.

Maar wat maakt de patat hier dan zo duur? De frietjes worden gesneden van Amerikaanse Chipperbec-aardappelen, geblancheerd in Dom Pérignon-champagne en daarna in champagne-azijn. Vervolgens wordt de friet drie keer gefrituurd in ganzenvet.

Goud

Over de patat wordt daarna eetbaar goud en truffelzout gestrooid om vervolgens (op een bord van kristal) te worden geserveerd met plakjes verse truffel.

Je zou het misschien niet verwachten, maar de friet is immens populair. Wie ze wil proeven, moet rekening houden met een wachtlijst van acht tot tien weken.