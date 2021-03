Verkiezing Groene Camera: dit zijn de mooiste natuurfoto's van het afgelopen jaar

Luc Roomans foto viel afgelopen weekend in de prijzen bij de verkiezing van de Groene Camera, de jaarlijkse fotowedstrijd voor natuurfotografen uit Nederland en België. Rooman won in de categorie Geleedpotigen en ongewervelden en werd verkozen tot overall winnaar.

Volgens de jury is Roomans beeld van de voorbij zwemmende paddenstoel „een foto die uitblinkt in verbeeldingskracht, scheppingskracht en zeggingskracht.” „De kijker wordt verrast met zowel een blik op zee, het land als in de golf die het land overspoelt”, vindt de jury. „Het vergt veel vaardigheid om al deze zaken goed belicht in beeld te brengen in deze verrassend dynamische compositie. Met deze foto neemt de fotograaf de kijker mee naar het leven onderwater in het onstuimige weer van de Nederlandse kust.”

Natuurfotograaf van het jaar

Ⓒ Dirk Vermaire

Om in aanmerking te komen voor de titel Natuurfotograaf van het jaar, moesten de deelnemers een serie insturen bestaande uit minimaal zeven en maximaal negen beelden. Dirk Vermaire deed mee aan de wedstrijd met zijn serie over een grote trilspin en haar prooien en werd daarmee verkozen tot beste fotograaf.

„Deze serie vormt het prachtige gestileerde verhaal van een grote trilspin en haar prooien. In de eerste foto betrappen we de dader op heterdaad. De kunstig ingepakte slachtoffers zijn na verorbering door de fotograaf verzameld en gefotografeerd volgens de kunst van de productfotografie. Wie goed kijkt, ontdekt dat de hoofdrolspeelster kannibalisme niet schuwt”, zo luidt oordeel van de jury.

Natuurfotografietalent van het jaar

Ⓒ Wouter van der Voort

Deze foto van Wouter van der Voort lijkt in eerste instantie het werk van een streetart-artiest. Het zou zomaar een bijzondere muurschildering zijn, maar dat is het niet. „Als foto is hij minstens even bijzonder”, vindt de jury. „De baleinen van deze aangespoelde vinvis, een walvissoort, vormen de basis van een stevige compositie waarbij de lijnwerking van de curve ons meeneemt naar het ene oog. De rode kleuraccenten zorgen voor een abstracte touch.”

Benieuwd naar de andere winnaars? Kijk voor een volledig overzicht op natuurfotografie.nl