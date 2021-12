Lezersvraag: hoe krijg ik verf- en stiftvlekken uit de tafel?

Marianne: „De familie heeft zich uitgeleefd met verf, plaksel en vooral viltstift aan onze nieuwe witte eetkamertafel en de sporen daarvan zijn duidelijk zichtbaar.”

Zamarra: Probeer het met wat pure alcohol of wegbleken met waterstofperoxide. Drenk daar een watje in en leg dit een tijdje op de vlek. Steeds even kijken of de vlek minder wordt.

