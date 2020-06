Familierecept: de cake die zelfs mannen kunnen maken

Het volgende recept loopt als een rode draad door mijn familie. Toen ik op de middelbare school zat, nam ik deze Arretjes Cake mee op de werkweek. Toen maakte je hem met frituurvet. Daar moet ik niet meer aan denken.

Daarna maakten we hem bij elke verjaardag gewoon met margarine.

Deze cake wordt ook wel mannencake genoemd. Waarom? Omdat mannen hem makkelijk kunnen maken. Er komt geen oven aan te pas. Als ik hem een keer niet zou maken op een verjaardag, word ik belaagd met teleurgestelde gasten, vooral mannen.

En zelfs toen mijn moeder overleed, hadden we bij haar afscheid schalen met Arretjes Cake bij de koffie.

Ik stuur het recept mee en een foto van een klein exemplaar. Bij verdubbeling van de hoeveelheid kan hij gewoon in een cakevorm. Bekleed de vorm wel even met aluminiumfolie, dan kan hij er makkelijker uit. En bewaar hem in de koelkast, dan is hij goed te snijden.

Recept Arretjescake

Nodig:

2 middelgrote eieren

200 g witte basterdsuiker

50 g cacaopoeder

200 g ongezouten roomboter

200 g mariabiscuits

50 g pure hagelslag

Doe de eieren met de suiker in een kom en mix in 3 min. luchtig met een handmixer. Voeg lepel voor lepel al roerend de cacao toe. Smelt ondertussen de boter in een steelpan op laag vuur. Schenk de boter al roerend bij het cacaomengsel. Blijf roeren tot een egaal mengsel.

Doe de biscuits in een plastic zak of een schone theedoek. Verkruimel ze door er met een deegroller overheen te rollen. De kruimels moeten niet te fijn worden, ca. 1½ -2 cm. Meng de kruimels door het cacaomengsel. Leg een stuk bakpapier in het cakeblik en schep het mengsel erin. Strijk glad en bestrooi met de hagelslag. Laat minimaal 3 uur afgedekt met vershoudfolie opstijven in de koelkast.