Met radijs kun je van alles, zelfs chips maken! (en daarom zijn we er ook zo dol op)

Het loof van de radijs kun je gebruiken in salades, pasta maar ook in de soep! Ⓒ Foto 123rf

De dagen worden langer, de zon laat zich vaker zien... Een perfect moment om een lans te breken voor radijs. Deze lentegroente is niet alleen heerlijk op een boterham met kaas of in een salade, maar kun je ook warm bereiden: gestoofd, gebakken en zelfs gefrituurd als chips.